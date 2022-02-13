"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 ŞUBAT 2022 PAZAR - YIL: 52

Fanatik Yahudiler, taş ve biber gazıyla Filistinlilere saldırdı

13 Şubat 2022, Pazar 14:52
İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde fanatik Yahudi yerleşimci bir grup, taş ve biber gazlarıyla Filistinlilere saldırı gerçekleştirdi.

Mahalle sakinlerinden alınan bilgiye göre, gece vakti mahalleye gelen 20-30 kişilik yüzleri maskeli yerleşimci grup, taş ve biber gazıyla Filistinli mahallelilere ve onlara ait ev ve araçlara saldırdı.

Mahallelilerden bazıları yerleşimcilerin attığı gazdan etkilenirken, fenalaşan 3 kişiden biri ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yerleşimcilerin taşlı saldırısı sonucu çevredeki bazı araçların camları kırıldı.

Saldırının ardından mahalleye gelen İsrail polisi, olayın yaşandığı sokakları trafiğe kapattı.

Hastaneye kaldırılan yaşlı mahallelinin kızı, babasının yakın zamanda ameliyat olduğunu ve onun durumu için endişelendiğini dile getirdi.

Filistinli genç kadın, "Babamın kalp rahatsızlığı ve pek çok hastalığı var. Gözlerinde sorun var ve daha yeni kornea nakli oldu. Ona ve komşularımıza biber gazı attılar. (Babam) Şimdi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vahşiler bunlar." diye konuştu.

Mahalleliler saldırıyı anlattı

Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki birçok Filistinli gibi evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya olan Salim ailesinin yaşlı üyesi Fatma Salim (73) de atılan gazdan etkilendi.

Salim, "Biber gazı ve taşlarla bize ve evimize saldırdılar. Biz onlara hiçbir şey yapmadığımız halde sürekli mahallemize saldırıyorlar. (İsrail) Polisi de onlarla birlikte, onları koruyor." dedi.

Saldırgan grubun kendilerine hakaret ederek evini elinden almakla tehdit ettiklerini kaydeden Salim, "Biz tehdit altındaki ailelerden biriyiz, evimizi almak istiyorlar. Mahkemeden kağıt getirip bizi bu ay sonunda buradan çıkaracaklarmış." diye konuştu.

İsrail polisinden açıklama

İsrail polisinden olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, mahallede "karışıklık ve çatışmalar" çıktığı belirtildi.

Şeyh Cerrah'taki hassas durum

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi, sık sık fanatik Yahudi yerleşimcilerin hedefi halinde.

Şeyh Cerrah'taki birçok Filistinli aile, İsrail makamlarının yerleşimciler lehine yargı kararları ve bürokratik adımlar nedeniyle evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya.

Mahallede yaşayan Filistinlilerin evlerinden çıkartılma çabası 2021 yazında dünya gündemine damgasına vurmuştu. Doğu Kudüs'te Filistinlilerin maruz kaldığı tehcir, tüm Filistin coğrafyasında toplumsal tepki ve Gazze savaşıyla sonuçlanmıştı.

Filistinlilerin evlerinden tahliyelerine karşı ABD, İngiltere ve Avrupa Birliğinin "barış umutlarını yok ettiği" yönündeki uyarıları İsrail'in Şeyh Cerrah'taki tehcirine engel olmadı.

AA

Okunma Sayısı: 202
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye'nin afet risk haritası oluşturuldu

    Bartholomeos'tan Ukrayna ve Rusya'ya barış çağrısı

    Yasağa rağmen Paris'in merkezine girdiler

    Fanatik Yahudiler, taş ve biber gazıyla Filistinlilere saldırdı

    Meclis'te yasama çalışmaları yeniden başlıyor

    Japonya'da kısmi OHAL devam edecek

    Yahudi işgalciler Filistinlilere ait 80 zeytin ağacını daha söktü

    112 bin nüfusuyla 3 il ve 758 ilçeden daha büyük bir mahalle

    Güngören'deki yangından acı haber

    Halil Falyalı cinayetiyle ilgili 1 kişi daha gözaltına alındı

    Bakanlıktan Ukrayna'ya yönelik seyahat ve güvenlik uyarısı

    Gözler büyük demokrasi buluşmasında: 5 saati aşan toplantı sonrası ortak açıklama

    Geçinemiyoruz... 10 lira daha ucuza alabilmek için...

    Basın özgürlüğü demokrasinin ayrılmaz parçası

    Sebze ve meyve tane ile satılıyor

    Elektrik zammı mahkemelik

    Eğitim sistemimizin sorunu baraj değil niteliktir

    Eczane raflarında ilaç yok

    Müslümanların aşağılanması kabul edilemez

    Başörtüsü yasağı nefret suçu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Gözler büyük demokrasi buluşmasında: 5 saati aşan toplantı sonrası ortak açıklama
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Cemaatler için en tehlikeli tuzaklar
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Uçurdular kartalımı Erek’in zirvesinden
    Ahmet BATTAL

    Gönüllü taklitçi öcüler
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    Şımarıklıkta pik yaptılar
    Emine ÖZDEMİR

    Birbirimizi anlamak neden bu kadar zor?
    Risale-i Nur'dan

    Üç Aylarda Hizbü’l-Kur’ân ve Hizb-i Nûrî okumak
    Rüstem GARZANLI

    Selâm ile merhaba arasındaki fark
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Cemaatler hayat verir, almaz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.