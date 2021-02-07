"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 ŞUBAT 2021 PAZAR - YIL: 51

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya bir baskın daha

07 Şubat 2021, Pazar 17:00
İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi korumasındaki 48 fanatik Yahudi’nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, fanatik Yahudilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İsrail hükümetince ilan edilen karantina süreci boyunca da Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledikleri ve bugün itibarıyla karantinanın sona ermesiyle beraber bu baskınların artabileceğine vurgu yapıldı.

İsrail polisi korumasındaki fanatik Yahudilerin sabah ve öğleden sonra Harem-i Şerif'e düzenlediği bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri baskın olarak nitelendiriyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

AA

Okunma Sayısı: 102
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'de bir cezaevinde isyan çıktı

    Avusturya, Rus ve Çin Kovid-19 aşılarını ülkede üretmek istiyor

    Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya bir baskın daha

    Hindistan’da buzul parçası nehre düştü: 150 kişiden haber alınamıyor!

    Dünya genelinde kaç kişi iyileşti?

    Libya'nın yeni Başbakanı Dibeybe'den Türkiye açıklaması

    "Alo Fetva" hattına yoğun ilgi: Hangi konularda hangi sorular soruldu?

    Otomotivin ihracat şampiyonları belli oldu

    Meteoroloji'den 3 bölgeye fırtına uyarısı!

    Tarım arazileri zor durumda!

    Kovid-19'un kökenine ilişkin DSÖ araştırma ekibinden açıklama

    Myanmar'da darbe protestoları devam ediyor

    TBMM'yi yoğun bir gündem bekliyor

    71 milyon kez 'soy' araştırıldı

    'Beğenmediğiniz insanları terörist ilan edemezsiniz'

    'Siz padişah değilsiniz, biz de tebaanız değiliz'

    'Seçim kazanmanın yolu ittifaklardan geçiyor'

    Toplumsal bağışıklık sağlanmadan okullar açılmamalı

    Küresel ısınma Kovid-19'un çıkışında etkili olabilir

    En Çok Okunanlar

    Genel

    'Beğenmediğiniz insanları terörist ilan edemezsiniz'
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni Asya’nın mücadelesi hukuk ve demokrasinin önünü açıyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Boğaza ne lâzım?
    Mehmet KARA

    Virüsün bulaşmadığı tek yer!
    Adnan NACİR

    Devletin gücünü sınamak
    Misbah ERATİLLA

    Arayış
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Yazdıklarım müşahedatımın kırk binde biridir...
    Rifat OKYAY

    Hakikî adâlet
    Risale-i Nur'dan

    Binlerce günaha nasıl mukabele edilebilir?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.