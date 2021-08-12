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12 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Fas ile İsrail’den 3 anlaşma

12 Ağustos 2021, Perşembe 17:00
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid’in Fas ziyaretinde iki ülke arasında ekonomik ve siyasi iş birliğine yönelik 3 anlaşma imzalandı.

Lapid, Tel Aviv ile Rabat yönetimi arasında geçen yıl varılan ilişkileri normalleştirme kararının ardından ilk resmî ziyareti gerçekleştirdiği Fas’ta mevkidaşı Nasır Burita ile bir araya geldi. Ekonomik ve siyasî iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen 3 yeni anlaşmaya imza atan bakanlar, basın toplantısı düzenledi. Lapid’in ziyaretini ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik somut bir adım olarak nitelendiren Burita, Fas ile İsrail arasındaki ilişkilerin yeniden tesis edilmesinin Fas Kralı 6. Muhammed’in irade ve inancının bir sonucu olduğunu dile getirdi.

AA

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