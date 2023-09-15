Fas’ta can kaybı 3 bine yaklaştı

Fas İçişleri Bakanlığı, Marakeş’te meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısının 2 bin 946’ya yükseldiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, depremde ölenlerin sayısının 2 bin 946’ya, yaralı sayısının 5 bin 674’e çıktığı belirtildi. Depremde vefat edenlerden 2 bin 944’ünün defnedildiği aktarıldı.

Enkaz çalışmaları başladı

Fas’ın Marakeş kentinin güneyinde yer alan Douar Targa köyüne girince, yüzünüze çarpan rüzgar yalnızca toz değil aynı zamanda ağır bir ölüm kokusu da taşıyor. Atlas Dağları’nda, depremin merkez üssüne yalnızca 24 kilometre uzaklıkta bir yer burası. Kurtarma ekipleri ve gönüllüler tek bir binaya odaklanmış durumda, enkazı parça parça kaldırıyor. Köyün girişinde buldozerler enkaz kaldırma faaliyetlerine başlamış durumda. Douar Targa’da yaşayan 500 kişiden yaklaşık 20’si vefat etti. Ama evlerin hiçbiri oturulabilir durumda değil. Pek çok kişi köyden geçen yolun kenarına kurdukları derme çatma çadırlarda kalıyor. Bölgeye tekrar gıda ve su ulaşmaya başlamış. Yolda bir ağacın gölgesinde oturan bir grup insana, neye ihtiyaçları olduğunu soruyoruz. İçlerinden biri “Bir ev” diyor: “Kış gelmeden başımızı sokabileceğimiz bir ev istiyoruz.”