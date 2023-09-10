Fas’ta can kaybı artıyor

Fas İçişleri Bakanlığı, ülkenin orta kesimlerini vuran 6,8 büyüklüğündeki depremde can kaybının 2000’i aştığını duyurdu.

Cuma gecesi meydana gelen depremde 1800’den fazla kişi de yaralandı. Ülkede üç günlük yas ilan edildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, depremin merkez üssünün Marakeş’in 71 km güney batısında Yüksek Atlas Dağları’nda, 18,5 km derinlikte olduğunu açıkladı. Deprem Cuma gecesi yerel saatle 23:11’de meydana geldi. Depremden 19 dakika sonra 4,9 şiddetinde bir artçı şok meydana geldi. Bakanlık, Marakeş’te ve güneyde depremden etkilenen bölgelerde ölümlerin olduğunu söyledi. Depremin merkezi olan dağlık bölgede enkaz altında kurtarılmayı bekleyenlerin olduğu, ancak yolların hasar görmesi ve heyelan nedeniyle bölgeye ulaşımın sınırlı olduğu bildiriliyor. Birleşmiş Milletler’e göre, Marakeş ve civarında 300 binden fazla insan depremden etkilendi.

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