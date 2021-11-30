Fas’ta, İsrail’le normalleşme protestoları

Fas’ın farklı şehirlerinde İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz’ın iki günlük Fas ziyaretini ve iki ülkenin normalleşmesinin ardından ilişkilerin yoğunlaşmasını protesto için gösteriler düzenlendi.

Sivil toplum örgütü Filistin’i Destekleme ve Normalleşmeye Karşı Fas Cephesi’nin çağrısıyla yüzlerce kişi ülkenin farklı şehirlerindeki gösterilere katıldı. Fas’taki en büyük İslâmî cemaat olan Adalet ve İhsan Hareketi’ne ait “Eş-Şahid” kanalındaki yayına göre, Ucda, Burkan, Bin Süleyman, Beni Melal, Evlad Tayime kentlerinde, Fas’ın İsrail’le normalleşmesini ve ilişkilerin ivme kazanmasını protesto etmek için gösteriler düzenlenirken yetkililer başşehir Rabat’ta bezer bir eylem yapılmasını engelledi. Gösterilerde, İsrail’le normalleşmeye son verilmesi ve Filistin meselesine destek sağlanması çağrısında bulunan sloganlar atıldı. Normalleşmeye Karşı Fas Cephesi, yaptığı yazılı açıklamada, “Fas’ın, Siyonist varlığın Mağrib ülkelerindeki genişleme projeleri için bir araç olmasını kabul etmediğini” kaydetti. AA

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