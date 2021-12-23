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Fas’ta, İsrail’le normalleşme sürüyor

23 Aralık 2021, Perşembe 22:11
Fas, ilişkilerin normalleştirildiği 10 Aralık 2020’den bu yana İsrail ile birçok alanda 12 anlaşma imzaladığını duyurdu.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Rabat-Tel Aviv ilişkilerindeki normalleşmenin birinci yılı münasebetiyle çevrim içi ortamda gerçekleştirilen bir toplantıda konuştu. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın da katıldığı toplantıda Burita, İsrail’le yapılan anlaşmanın meydana getirdiği ivmeyi memnuniyetle karşıladıklarını belirtirken, bölgesel barış ve istikrarı desteklemek için ABD-Fas-İsrail iş birliğinin de büyük fırsatlar doğuracağını söyledi.  Burita, Fas ile İsrail arasında sağlık, eğitim, güvenlik, ekonomi, ticaret, yatırım, turizm, kültür, tarım, iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında ortaklık noktasında güçlü bir potansiyelin bulunduğunu ifade etti. Faslı bakan, 10 Aralık 2020’den bu yana İsrail ile çeşitli alanları kapsayan 12 anlaşma imzaladıklarını ve iki ülke arasındaki ekonomik iş birliği hacminin artacağını kaydetti. Rabat-Washington ilişkilerine de değinen Burita, Fas ile ABD arasındaki iş birliğinin başta siyaset, ekonomi, güvenlik olmak üzere çok yönlü bir stratejik ortaklığa ulaştığını ve güçlendirildiğini dile getirdi.      

Fas-İsrail ilişkilerinde normalleşme      

Rabat ile Tel Aviv arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993’te Filistinliler ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması’nın ardından başlamış ancak 2002’de İkinci İntifada sırasında Fas bu ilişkileri durdurmuştu. Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, 10 Aralık 2020’de Fas ve İsrail’in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra’da Fas’ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu. Fas Kralı 6. Muhammed de İsrail ile ilişkilerin “en yakın zamanda” kurulacağını açıklamıştı. Fas ile İsrail, 22 Aralık 2020’de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı. İsrail Savunma Bakanı Gantz’ın 24-25 Kasım’da Fas’a gerçekleştirdiği ziyarette ise iki ülke arasında istihbarat, savunma sanayi, güvenlik ve eğitim gibi alanlarda iş birliği mutabakat zaptı imzalanmıştı.

AA

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