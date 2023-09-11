Fas’ta zamana karşı yarış

6,8 şiddetindeki depremde esmi sayılara göre en az 2.122 kişi ölürken, çoğu ağır 2.421 kişi de yaralandı.

Fas’ta geçen Cuma günü meydana gelen depremin ardından, enkaz altındakilere ulaşmak için zamana karşı yarış sürerken, acil durum kuruluşları uzak bölgelere yardım ulaştırmak için mücadele ediyor. Çalışmalara yardım için mekanize araçlar ulaştırılamazken, köylüler enkaz altında sağ kalanlara ulaşmak için elleriyle ve küreklerle kazmaya devam ediyor. Bir köylü BBC’ye yaptığı açıklamada “İnsanların hiçbir şeyi kalmadı. İnsanlar aç. Çocuklar su istiyor. Yardım istiyorlar” dedi. Ülkede son 60 yılda yaşanan Cuma günkü en ölümcül deprem, Marakeş kentinin güneyindeki dağlık bölgelerde bulunan köyleri vurdu. Resmi sayılara göre en az 2.122 kişi ölürken, çoğu ağır 2.421 kişi de yaralandı. 6,8 büyüklüğündeki sarsıntı nedeniyle binalar çöktü, yollar ulaşıma kapandı ve deprem ülkenin kuzey kıyısı gibi uzak noktalarda bile binaları salladı.

25 nükleer bombaya eşdeğer

Prof. Dr. Iyd el-Tarazi, depremin gücünün, bombaların içerdiği madde miktarı bakımından 25 nükleer bombaya eşdeğer olduğunu vurguladı. Ürdün Haşimi Üniversitesi Sismoloji ve Doğal Afetler Bölümü uzmanı Prof Dr. Iyd el-Tarazi, Fas’ı vuran depremi ‘yıkıcı’ olarak nitelendirdi. El-Tarazi, “Richter ölçeğine göre 7 büyüklüğünde deprem çok güçlüdür ve depremin merkez üssünde saniyede 200 ila 300 cm arasında değişen toprak ivmesine neden olabilir, bu da özellikle depreme dayanıklı olacak şekilde projelendirilmemiş, temellerin de jeolojik ve topoğrafik açıdan yeterince hazırlıklı olmayan yapıları yıkabilir” açıklamasında bulundu.