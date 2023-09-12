Fas'taki deprem afetinde vefat sayısı 2862'ye yükseldi

Fas İçişleri Bakanlığı, 8 Eylül gecesi meydana gelen depremle ilgili güncel bilgileri paylaştı. Bakanlığın açıklamasında, 7 büyüklüğündeki deprem sonucu can kaybının 2 bin 862'ye, yaralı sayısının ise 2 bin 562'ye çıktığı belirtildi.

Depremzedeler için başlatılan yardım kampanyaları sürüyor

Depremin ardından, ülke genelinde depremzedeler için başlatılan yardım kampanyası kapsamında Marakeş’te yüzlerce yardımsever seferber oldu.

Depremzedelere ulaştırılmak istenen ayni yardımlar, Marakeş çıkışında açık alana kurulan kabul merkezinde yardımseverlerden teslim alınarak kayıt altına alınıyor.

Kabul merkezinde toplanan yardımlar daha sonra hayırseverlerin araçlarına yüklenerek depremden etkilenen bölgelere taşınıyor.

Yardım kampanyasına destek veren gönüllülerden İman Binhamid, yaptığı açıklamada, “Sosyal medya üzerinden yapılan duyurular sonrası buraya geldim. Herkes elinde ne varsa onunla yardım ediyor. Evde ekmek yapıp getiren kadılar dahi var.” diye konuştu.

Yardımları depremzedelere ulaştırmak isteyen ve kendi aracıyla gitme imkanı olmayanlar için bu kampanyanın iyi bir fırsat olduğunu söyleyen Binhamid, yardım için herkesin fedakarca çalıştığını söyledi.

Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem

Fas'ta 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Deprem Marakeş'in yanı sıra başkent Rabat ile Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilemişti.

İçişleri Bakanlığı, bugün daha önce yaptığı açıklamada, depremde 2 bin 681 kişinin vefat ettiğini, 2 bin 501 kişinin yaralandığını bildirmişti.