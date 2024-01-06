Fas: Tek çözüm müzakeredir

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Filistin-İsrail çatışmasının tek çözümünün müzakere olduğunu belirtti.

Burita, muhalefetteki Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Bloğunun, İsrail’in, Gazze’ye düzenlenen saldırıları protesto eden halklara yönelik “ahlaksız” söylemlerde bulunmasıyla ilgili sunduğu soru önergesini yazılı olarak cevaplandırdı. Fas’ın, İsrail’in Filistin topraklarındaki tüm uygulamalarını reddeden siyasi konumunu güçlü bir şekilde ifade ettiğini kaydeden Burita, “İki devletli çözüm ve taraflar arasındaki müzakereler, çatışmanın kalıcı ve nihai olarak çözüme kavuşturulmasının tek yoludur.” ifadesini kullandı. AA

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