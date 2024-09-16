FBI, Trump’a ikinci suikast girişimini doğruladı

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) iç istihbarat teşkilatı Federal Soruşturma Bürosu’ndan (FBI) Pazar akşam saatlerinde yapılan bir açıklamada, eski ABD Başkanı ve 5 Kasım’daki seçimlerde Cumhuriyetçilerin Başkan Adayı Donald Trump’a yönelik düzenlenen bir “suikast girişimi gibi görünen” bir olayın soruşturulduğu belirtildi.

Öğle saatlerinde Trump’ın Florida’daki golf sahasının yakınlarında silah sesleri duyulmuş ve ardından Gizli Servis tarafından yapılan bir açıklamada Cumhuriyetçi adayın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedilmişti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik "suikast girişimi" olduğu belirtilen olayın zanlısının gözaltına alındığı ana ilişkin görüntüler paylaşıldı. Martin Bölge Şerifliği, Trump'ın, dün akşam Florida'da bulunduğu golf sahasının civarında silah sesleri duyulmasının üzerinden 24 saat geçmeden zanlının gözaltına alındığı sırada çekilen görüntüleri Facebook hesabından kamuoyuyla paylaştı. CBS News, ateş eden şüphelinin Trump’ın West Palm Beach golf sahasının bitişiğindeki ağaçların içinde olduğunu ve bir AK-47 tüfeği taşıdığını bildirdi. CBS’in bu haberini şerif de doğruladı. Euronews Türkçe’nin haberine göre Trump’ın Kasım ayındaki seçimlerde yarışacağı Demokrat başkan adayı Kamala Harris, X’te Trump’ın güvende olduğuna sevindiğini belirterek “Amerika’da şiddetin yeri yok” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi *** Olay Eski ABD Başkanı Trump'ın, dün akşam Florida'da bulunduğu golf sahasının civarında silah sesleri duyulmuş ardından da kendisinin güvende olduğu bildirilmişti. Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr, X hesabından, yerel kolluk kuvvetlerince olaydan sonra sahadaki çalılıklarda AK-47 silahının bulunduğunu ve bir şüphelinin yakalandığını açıklamıştı. AP'ye konuşan kaynaklar, Gizli Servis ajanının, korumakla görevli olduğu Trump golf oynarken şüpheliye silahla ateş açtığını belirtmişti. Trump, destekçilerine attığı e-postada "asla pes etmeyeceğini" vurgulayarak, "Etrafımda silah sesleri duyuldu ancak söylentiler kontrolden çıkmadan şunları söylemek istiyorum: İyiyim ve güvendeyim." ifadesini kullanmıştı. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Trump'a yönelik "suikast girişimi gibi görünen olayı" soruşturduğunu açıklamıştı. ABD Başkanı Joe Biden, olaya ilişkin "Gizli Servisin daha fazla yardıma ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulunmuştu. Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'daki miting sırasında uğradığı suikast girişiminden kulağından aldığı yara ile kurtulmuştu. Haber Merkezi

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