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27 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Felâket şimdilik atlatıldı

26 Ağustos 2022, Cuma 18:00
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın işgali altındaki Zaporijya nükleer santralinin Perşembe günü Ukrayna’nın elektrik şebekesinden bağlantısının koptuğunu; Avrupa’nın ciddi radyasyon felaketiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Zaporijya’nın güvenlikli şekilde çalışmaya devam etmesinin destekleyici elektrik gücüne bağlı olduğunu belirten Zelenskiy, tehlikenin şimdilik geçtiğini söyledi.

Santral çevresindeki çatışmalar sebebiyle aynı gün erken saatlerde bazı ölgelerde küçük çaplı yangınlar çıkmış; elektrik hatları zarar görmüş ve elektrik akımı kesintiye uğramıştı.

Haber Merkezi

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