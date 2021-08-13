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Felaketler altı ayda 77 milyar dolara mal oldu

13 Ağustos 2021, Cuma 23:14
2021 yılının ilk altı ayı içinde tabiî ve insan kaynaklı felâketlerin maliyetinin 77 milyar dolar olduğu açıklandı.

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Dünyanın önde gelen reasürans şirketlerinden “Swiss Re”, 2021 yılının ilk altı ayında tabiî ve insan hatasından kaynaklanan felâketlerin maliyetinin 77 milyar doları bulduğunu açıkladı. Merkezi Zürih’te bulunan sigortacıları sigortalayan İsviçreli şirket, ABD’deki Uri fırtınası ile Haziran ayında Almanya ile komşularını etkileyen fırtınaların maddî zararların artmasında önemli rol oynadığını aktardı. Euronews’deki habere göre Swiss Re tarafından yapılan yazılı açıklamada, ”Tabiî felâketler 74 milyar dolar, insan kaynaklı felâketler ise 3 milyar dolar ekonomik kayba yol açtı.” denildi.

İklim şartlarında ciddî anormallikler yaşanıyor

Rekor sıcaklıklar, fırtınalar ve arktik kuşakta devam eden ısınma Haziran ayından bu yana aşırı sıcaklar yüzünden Kaliforniya’da süren orman yangınlarının malî faturasının da büyük olduğu vurgulanırken, küresel ısınmanın aşırı sıcakları beraberinde getirdiği ve iklim koşullarında ciddî anormallikler yaşandığı kaydedildi. Geçen yıl ilk altı ay içinde tabiî ve insan kaynakları felâketler dünyada 114 milyar dolar kayba yol açtı. Son 10 yıl içinde ilk altı ayda felâketler ortalama 108 milyar dolar kayba sebep oldu. Bununla birlikte felâketlerin sigorta şirketlerine verdiği kayıpların bu rakamlardan çok daha fazla olduğu tahmin ediliyor. İsviçreli şirket, Türkiye, Yunanistan ve İtalya’daki orman yangınlarının önemli miktarda maddî hasara yol açacağı tahmininde bulundu.

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