Filipinler'de Toraji Tayfunu alarmı: 2500 mahalle tahliye edilecek!

Filipinler İçişleri Bakanı Juanito Victor "Jonvic" Remulla, ülkede etkili olan Toraji Tayfunu nedeniyle yaklaşık 2 bin 500 mahallede tahliye kararının alındığını açıkladı.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre meteoroloji bürosu, Aurora bölgesinde karaya vuran Toraji Tayfunu'nun yol açtığı rüzgarların hızının saatte maksimum 120 kilometreye ulaştığını bildirdi. İçişleri Bakanı Remulla, tayfun nedeniyle sel ve toprak kayması riski bulunan bölgelerdeki 2 bin 500 mahallenin tahliye edilmesine karar verildiğini açıkladı. Yetkililer, Luzon Adası'nda birçok bölgede eğitime ara verildiğini duyurdu. Toraji Tayfunu'nun etkisinin yarın azalması bekleniyor. AA

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