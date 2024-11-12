"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 KASIM 2024 SALI - YIL: 55

Filipinler'de Toraji Tayfunu alarmı: 2500 mahalle tahliye edilecek!

12 Kasım 2024, Salı 11:36
Filipinler İçişleri Bakanı Juanito Victor "Jonvic" Remulla, ülkede etkili olan Toraji Tayfunu nedeniyle yaklaşık 2 bin 500 mahallede tahliye kararının alındığını açıkladı.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre meteoroloji bürosu, Aurora bölgesinde karaya vuran Toraji Tayfunu'nun yol açtığı rüzgarların hızının saatte maksimum 120 kilometreye ulaştığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Remulla, tayfun nedeniyle sel ve toprak kayması riski bulunan bölgelerdeki 2 bin 500 mahallenin tahliye edilmesine karar verildiğini açıkladı.

Yetkililer, Luzon Adası'nda birçok bölgede eğitime ara verildiğini duyurdu.

Toraji Tayfunu'nun etkisinin yarın azalması bekleniyor.

AA

Okunma Sayısı: 152
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İşgalci kafa sınır tanımıyor: 2025, Batı Şeria’nın "ilhak yılı" olacakmış!

    Filipinler'de Toraji Tayfunu alarmı: 2500 mahalle tahliye edilecek!

    İsrail'in BM üyeliğini askıya alın

    Lufthansa, Tel Aviv'e uçuş iptallerini 31 Aralık'a kadar uzattı

    Dünya Sudan'a da seyirci kaldı

    Pakistan - Pencap'taki 11 milyon çocuğun sağlığı tehlikede!

    Beyaz Saray’dan hâlâ “cak, cek”

    Netanyahu, Aralık'ta ifade verecek

    Mülâkat mağduru öğretmenler eylem yaptı

    Asgari ücret maratonu başlıyor

    Almanya: İnsani yardım için sınır kapıları açılsın

    Yanlış yönetimin bedelini halk ödüyor

    Dünyayı zor günler bekliyor

    Güleçyüz’ün duruşması 19 Aralık’ta

    Vatandaş borç batağında - Kredi kartı borç artışı yüzde 200'e ulaştı

    Hamas İslâm dünyasına seslendi

    Trump’tan Biden’a ateşkes uyarısı

    Gazze'de enkaz altındaki yaralılar kurtarılamadığı için ölüyor

    Ekim dönemi başladı, çiftçi endişeli

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Güleçyüz’ün duruşması 19 Aralık’ta
    H. Muharrem OKUR

    Zulüm devam etmez
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    İbrahim Aktaşcı

    Ahmet Bey’in ceketi
    Ali FERŞADOĞLU

    Kılarsak beşi, kurtarabilir miyiz başı!?
    Ahmet BATTAL

    Merhamet nasihatinde parantez içi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokrasi amaç mı, araç mı?
    Risale-i Nur'dan

    Hayat, vahdet ve ittihadın neticesidir
    Süleyman KÖSMENE

    Gerçeklerin “teklîf sırrı” örtüsü-2

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.