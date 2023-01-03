Filipinler'deki sellerde bilanço gün geçtikçe ağırlaşıyor!

Filipinler'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölenlerin sayısının 51'e yükseldiği bildirildi.

Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetme Kurulundan yapılan açıklamada, sellerde 51 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı, 19 kişiden ise haber alınamadığı ifade edildi.

Ölenlerin 25'inin Kuzey Mindanao'dan olduğu aktarılan açıklamada, şiddetli yağışların neden olduğu sellerden ülkenin 34 kenti ile en az 10 bölgesinin etkilendiği belirtildi.

Sellerden yaklaşık 600 bin kişinin etkilendiği, 51 bin 456 kişinin yerinden olduğu kaydedilen açıklamada, 8 bin 600 kişinin ise halen tahliye merkezlerinde bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, seller nedeniyle 4 bin 500 evin zarar gördüğü, birçok yol ile köprünün ulaşıma kapandığı ve bazı bölgelere elektrik ile su verilemediği ifade edildi.

19 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, ülkenin en az 22 kenti ile bölgesinde "afet durumu" ilan edildiği bildirildi.

Her yıl ortalama 20 tayfun ve fırtına gibi afetin vurduğu Filipinler, doğal afetlerden en fazla zarar gören ülkelerden birisi olarak biliniyor.