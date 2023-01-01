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1 OCAK 2023 PAZAR - YIL: 53

Filipinler'deki sellerde ölü sayısı 49'a yükseldi

01 Ocak 2023, Pazar 15:01
Filipinler'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 49'a çıktı.

CNN Philippines'in haberinde, Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetme Kurulundan yapılan açıklamaya yer verildi. Açıklamada, sellerde 49 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı, 22 kişi için ise arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Can kayıplarının ve yaralanmaların çoğunun Kuzey Mindanao'da gerçekleştiği aktarılan açıklamada, şiddetli yağışların neden olduğu sellerden ülkenin 34 ilinin ve en az 10 bölgesinin etkilendiği belirtildi.

Sellerden 553 bin 983 kişinin etkilendiği, 51 bin 456 kişinin yerinden olduğu anlatılan açıklamada, 10 bin 147 kişinin ise halen tahliye merkezlerinde bulunduğu aktarıldı.

Her yıl ortalama 20 tayfun ve fırtına gibi afetin vurduğu Filipinler, afetlerden en fazla zarar gören ülkelerden.

AA

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