Filistin: ABD çözüm aramıyor

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, ABD’nin Arap-İsrail çatışmasını yönettiğini ve buna bir çözüm aramadığını söyledi.

Başbakan Iştiyye, Ramallah’ta bugün başlayan ve iki gün sürecek Filistin Gazeteciler Sendikası Genel Kongresi’nde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas adına konuşma yaptı. Iştiyye, “Etkili bir ABD rolü yok, ABD herhangi bir barış girişimi sunmadı ve herhangi bir barış temsilcisi göndermedi, (Filistin-İsrail arasındaki) çatışmayı yönetiyor ama ona çözüm aramıyor.” diye konuştu. AA

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