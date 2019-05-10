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10 MAYIS 2019 CUMA - YIL: 50

Filistin: ABD Planını kabul edemeyiz

10 Mayıs 2019, Cuma 18:21
Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Trump yönetiminin uzun süredir beklenen Orta Doğu barış planına ilişkin, ’’Bu girişimler barış planı değil teslim olma şartları. Para, hiçbir şekilde bu planı kabul ettiremez” dedi.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, BM Genel Merkezi’nde Endonezya, Güney Afrika ve Kuveyt tarafından düzenlenen İsrail’in işgali ettiği Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim birimlerinin görüşüldüğü toplantıda konuştu.  ‘’C Bölgesi’’nin Batı Şeria’nın yüzde 60’ına karşılık geldiğini ancak Filistinlilerin sadece yüzde birden daha az bir alanı kullanmalarına izin verildiğini ifade eden Maliki, Doğu Kudüs’ün ise sadece yüzde 13’ünün Filistin bölgesi olduğunu belirtti. Doğu Kudüs de dahil işgal altındaki Filistin topraklarında 600 binden fazla İsrailli yerleşimcinin olduğunu söyleyen Maliki, İsrail’in işgal ettiği yerleri ilhak etme amacı güttüğünü kaydetti. Maliki, ‘’Sık sık İsrail’in güvenliğinden bahsedildiğini duyuyoruz, ama savaş uçakları, tanklar ve nükleer silâhlara sahip olan da İsrail. Peki ya işgal altında korumaya muhtaç Filistinlilerin güvenliği ne olacak? Denetlenmeyen bir sömürgenin askerî gücünün insafına kalmış olmaktan daha büyük bir tehlike olabilir mi?’’ dedi.

‘Boyun eğmeyeceğiz’

BÜTÜN adaletsizliklere rağmen Filistin’in barış ve uluslar arası hukukun üstünlüğüne bağlı kalacağını belirten Maliki, Trump yönetiminin uzun süredir beklenen Orta Doğu barış planına ilişkin ise ‘’ABD yönetiminin girişimleri barış çabaları olarak nitelendirilemez. Bu girişimler, barış planı değil teslim olma şartları. Para, hiçbir şekilde bu planı kabul ettiremez.’’ ifadesini kullandı.  Maliki, ABD’nin Filistin’in çağrılarına kulak vermediğini ve İsrail’in ihlâlleri karşısında sessiz kaldığını belirterek, ‘’Filistin halkı yıllarca elinin kolunun bağlandığı zincirinin renginin ve boyunun değişmesi için beklemedi, koşulsuz özgürlük, egemenlik istiyor, sınırlı özerklik, boyun eğme değil birlikte barış içinde var olmayı istiyor. Duvar ve abluka değil sınırları üzerinde kontrol istiyor. Sadaka değil kaynaklarına erişim istiyor. Başkalarının kölesi değil, kendi kaderlerinin efendisi olmak istiyorlar. Daha azını asla kabul etmeyecek.’’ diye konuştu. 

Etiketler: Filistin, İsrail, ABD
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