Filistin asıllı Reema Dodin, Biden’ın ekibinde

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden’ın Beyaz Saray Yasal Düzenleme Ofisi Direktör Yardımcısı olacağını açıkladığı Filistin kökenli Reema Dodin’in yakınları haberi sevinçle karşıladı.

“Beyaz Saray’da üst düzey görev üstlenen ilk Filistinli” unvanını taşıyacak olan Reema Dodin’in amcası Ahmed Dodin, yaptığı açıklamada, “Bu atamadan dolayı mutluyuz, kendisini tebrik ediyoruz, hepimize hayırlı olsun. Bu, tüm Filistinliler için bir başarı.” dedi. Amca Ahmed, “Bu makamın kendisi ve ana vatanı için hayırlı olmasını temenni ediyoruz.” diye konuştu. Reema’nın bir Filistin kızı olduğunu, aslının Filistinli olduğun uvurgulayan Ahmed Dodin, yeğeninin tüm yakınlarının bu atamadan mutluluk duyduğunu ifade etti.