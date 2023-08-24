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24 AĞUSTOS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Filistin, basına yansıyan 'işgal' planını kınadı

24 Ağustos 2023, Perşembe 18:03
İsrail'de Yahudi yerleşimci grupların liderlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki nüfuslarını 170 binden, 1 milyona çıkarmak için kapsamlı bir plan hazırladıkları belirtildi.

Ülkede yayın yapan Ynet haber sitesine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya sunulan plan, bir havalimanı, hastane, istihdam için sanayi bölgeleri ve yeni şehirlerin kurulmasını kapsıyor.

Planın öncüsü, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Yerleşim Bölgeleri Konseyi Başkanı Yossi Dagan, bunun İsrail'deki konut sıkıntısına çözüm olacağını savundu.

Çok sayıda mimar, mühendis ve alanında uzman kişi, yüzlerce yerleşim yeri lideriyle planın kuruluşunu ele aldıktan sonra geçen yıl boyunca plan üzerinde çalıştı.

Plan, mevcut yerleşim yerlerinin şehirleşmesini, yeni şehirlerin kurulmasını ve Batı Şeria'yı İsrail'in orta ve kuzey kesimleriyle bağlayan tren yolu projesini içeriyor.

Plana göre, Batı Şeria'nın kuzeyinde kurulması öngörülen ve "Tanah" ismi verileceği belirtilen şehrin 30 bin kapasiteli olması öngörülüyor.

Aynı şekilde, Batı Şeria'nın kuzeyinde, Lübnan sınırından uzakta "Şamir" isimli 100 bin kişinin yaşayacağı bir şehrin kurulması planda yer alıyor.

Söz konusu plan ile Batı Şeria'nın kuzeyindeki yerleşimci nüfusunun 2050 yılına kadar 170 binden, 1 milyona çıkarılması hedefleniyor.

Filistin'den plana kınama

Filistin Dışişleri Bakanlığı, basına yansıyan planı kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada söz konusu plan "yayılmacı ve ırkçı sömürge planı" olarak değerlendirilirken, bunun en güçlü ifadelerle kınandığı kaydedildi.

"Batı Şeria'nın İsrail tarafından kademeli olarak ilhak edildiğinin" ifade edildiği açıklamada, "Söz konusu plan, İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Filistinlilere saldırılarının gerçek nedenini tüm uluslararası camiaya açıklıyor." denildi.

Açıklamada, Filistin'in bu plan hakkında her zaman uyarıda bulunduğu, ülkeleri ve Birleşmiş Milletleri (BM) böyle bir planın boyutları ve sonuçları hakkında yıllardır bilgilendirdiği aktarılırken, İsrail'in bu planının "uluslararası topluma meydan okuma olduğu" vurgulandı.

Filistin Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, bu yerleşim planının uygulanmasının durdurulması için başta ABD olmak üzere uluslararası topluma İsrail yönetimine gerçek bir baskı uygulama çağrısında bulunuldu.

İsrail Başbakanlık Ofisinden konuya ilişkin bir açıklama yapılmazken, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich kısa bir süre önce Batı Şeria’daki yerleşimci sayısını artıracaklarını söylemişti.

Peace Now (Şimdi Barış) adlı İsrailli sivil toplum kuruluşuna göre, Netanyahu hükümetinin yıl başında göreve gelmesinden bu yana Batı Şeria'da onay verilen yerleşim yeri sayısında ciddi bir artış gözlendi.

Peace Now, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan 132 yerleşim yeri ve 146 kaçak yerleşim yerinde yaklaşık 500 bin Yahudi yerleşimci yaşadığını belirtiyor.

Filistin Merkezi İstatistik Bürosu verilerine göre, 2022'nin sonunda Batı Şeria'daki Filistinli nüfusu 3,2 milyona ulaştı.

AA

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