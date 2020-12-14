Filistin: “Çifte standarttan vazgeçin”

Fİlİstİn Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) “çifte standart politikasından vazgeçmeye ve işlediği ihlallerden ötürü İsrail’i sorumlu tutmaya” çağırdı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “BMGK’nin, uluslar arası meselelerde çifte standart politikasından vazgeçmesi, uluslar arası kararları uygulaması ve bu kararları çiğneyen İsrail’den hesap sorması gerekiyor.” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, İsrail’in, işgal altındaki Batı Şeria’da Yahudilere ait 70’i aşkın küçük yerleşim birimini yasal hale getirmek ve bunları diğer büyük yerleşim birimleriyle birleştirecek altyapıyı hazırlamak için büyük meblâğlar tahsis ettiği belirtildi. AA

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