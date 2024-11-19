Filistin’de El Halil uyarısı

Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığı, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi’ni “tamamen ele geçirme ve Yahudileştirme” girişimlerine karşı uyarıda bulundu.

Bakanlık, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Likud Partisi’nden İsrail Meclisi üyesi olan Avichai Boaron’un “İbrahim Camisi’nin kontrolünün tamamen ele geçirilmesi ve caminin Yahudileştirilmesine” yönelik sözleri üzerine yazılı açıklama yapıldı. Boaron’un açıklamalarının, “Filistin halkının sahip olduğu İslami bir vakıf olarak uluslararası alanda tanınan bu kutsal İslami mekanı ele geçirmek için ciddi bir şekilde çalışan işgal hükümetinin tehlikeli, sistematik politikasının eseri olduğuna” işaret edildi. Açıklamada, uluslararası insan hakları ve dünya mirasıyla ilgili uluslararası kurumlara, “İbrahim Camisi’nin kimliğini tehdit eden bu planların uygulanmasına kararlılıkla karşı durmaları ve işgale engel olmaları” çağrısında bulunuldu. AA

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