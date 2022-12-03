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4 ARALIK 2022 PAZAR - YIL: 53

Filistin’de en kanlı yıl

03 Aralık 2022, Cumartesi 21:24
İsrail güçleri son 72 saatte 10 Filistinliyi öldürdü.

Avrupa Birliği (AB), işgal altındaki Batı Şeria’da İsrail güçlerinin Filistinli sivilleri öldürmesine ilişkin soruşturma başlatılması çağrısında bulundu. AB Filistin Temsilciliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 72 saatte 10 Filistinliyi öldürdüğü belirtildi. İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da artan şiddetle ilgili ciddi endişe duyulduğu kaydedilen açıklamada, 2022’nin 2006’dan bu yana Filistin’de en kanlı yıl olduğu ifade edildi. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Nablus kentinin güneyindeki El-Huvvara beldesinde bir Filistinliye yakın mesafeden ateş açtığı, İsrail ordusunun ambulansın yaralıya ulaşmasını engellediği ve söz konusu Filistinlinin öldüğü belirtilmişti. İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın birçok kentine sık sık çeşitli nedenlerle baskınlar düzenliyor. Bu baskınlar sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yıl başından itibaren aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 100’den fazla Filistinli öldürüldü. 

 

AA

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