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25 MAYIS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Filistin’de insanlık dramı yaşanıyor

24 Mayıs 2019, Cuma 23:10
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Filistin’de yaşanan insanÎ dramı anlatarak bu konuda mutabakat sağlanması gerektiğine dikkat çekti.

HAK-İŞ Genel Başkanı ve Uluslar arası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği Başkanı Mahmut Arslan, 20-24 Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen ETUC 14. Kongresi için bulunduğu Avusturya’nın Başşehri Viyana’da Avusturya Konfederasyonu (OGB) tarafından düzenlenen Filistin’e Destek toplantısına katılarak burada bir konuşma gerçekleştirdi. ETUC Kongresi’ndeki katılımcıların Filistin’de yaşanan insanî drama karşı desteklerini almak, ETUC ve diğer sendikalarla birlikte barışı tesis etmek için nasıl daha etkili olunabileceğini tartışmak amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan insan ve işçi hak ihlâlleri, abluka altındaki Gazze’de yaşanan insanlık dramı, İsrail’in Filistinlileri sömürüsü konularında katılımcılar bilgilendirildi. 

Temel insanÎ ihtiyaçlara erişimleri engelleniyor

Arslan, Filistin’de eşit iki tarafın olmadığını, bir tarafta işgal ve baskı altında olan orijinal toprakların sadece yüzde 12’sine sıkıştırılmış Filistinlilerin, diğer tarafta ise işgalci bir devletin olduğunu belirterek, “Bu durumda sağlıklı diyalog kanalları kurmak imkânsız. Bu konuda bir mutabakat oluşturulması gerekiyor” dedi. HAK-İŞ olarak Filistin Konfederasyonu ve İsrail Konfederasyonları arasındaki işbirliğinin arttırılması konusunu ve Avrupa seviyesinde yapılabilecek faaliyetleri desteklediklerini anlatan Arslan, “Gazze’de 2 milyondan fazla insan küçücük bir alana sıkıştırılmış, en temel insani ihtiyaçlara dahi erişimleri engellenmektedir. Kontrol noktalarında İsrailli askerler Filistinlilere çeşitli tacizler ve işkenceler yapmaya devam ediyorlar. Durum böyleyken ETUC’un öncelikle taraf tanımlarını doğru yaparak Gazze’deki ablukanın kaldırılması, illegal yerleşimlerin durdurulması ve İsrail’in gerçekleştirmeye devam ettiği insan hakkı ihlâllerini durdurması gerektiğini kesin bir dille ifade etmesi lâzımdır” dedi.

Filistinli çalışanların şartları iyileştirilmeli

Kongrede Avrupa Konfederasyonları olarak Avrupa Birliği düzeyinde İsrail’e karşı, İsrail’de faaliyet gösteren şirketler ve ticaret anlaşmaları yoluyla ne tür baskılar yapılabileceği tartışıldı. İşgal altındaki Filistin topraklarında üretilen malların, İsrail ürünü olarak Avrupa pazarında satılıyor olması eleştirilerek bunun engellenmesi için devletlere çağrı yapıldı. Toplantıda İtalya, İspanya, Hollanda, Belçika, İsveç Konfederasyonları’nın temsilcileri de söz alarak ETUC’un Filistin sorununun çözümünde daha aktif rol alması gerektiğini, Filistinli çalışanların şartlarının iyileştirilebilmesi için İsrail’e Uluslararası Sendikalar ve Avrupa Birliği kanalıyla baskılar yapılması gerektiği ifade edildi.

HABER: RECEP GÖREN - ANKARA

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