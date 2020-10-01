Filistin'de koronavirüs vaka sayısı 51 bini geçti

İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında 521 yeni vaka ve 8 can kaybı daha kaydedildi.

Filistin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat edenlerin sayısı 376'ya, vaka sayısı 51 bin 62’ye yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, biri Gazze'de, 7'si Batı Şeria'da toplam 8 hastanın daha vefat etmesiyle Filistin'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 376'ya çıktı. Virüse yakalanan kişi sayısı da Doğu Kudüs'te 98, Gazze'de 127 ve Batı Şeria'da 296 olmak üzere İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında 521 artarak 51 bin 62 oldu. İyileşen hasta sayısının ise 42 bin 109'a ulaştığı Filistin'de vaka sayılarındaki hızlı artış dikkati çekiyor. AA

Okunma Sayısı: 175

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.