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12 ARALIK 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Filistin'de Kovid-19'a yakalananların sayısı 123 bini geçti

12 Aralık 2020, Cumartesi 17:05
Filistin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat edenlerin sayısı 1062'ye yükseldi, vaka sayısı da 123 bini geçti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında 33 kişinin daha Kovid-19'dan vefat ettiğini, 1845 yeni vaka tespit edildiği, 2 bin 182 hastanın da iyileştiği belirtildi.

Salgının başladığı mart ayından bu yana en yüksek can kaybının bugün kaydedildiğine işaret edilen açıklamada, 83 kişinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Bugünkü can kayıplarından 13'ünün abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, 20'sinin ise işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te kaydedildiği aktarıldı.

Bakanlık, son verilerle marttan bu yana salgında vefat edenlerin sayısının 1062'ye, vaka sayısının 123 bin 2'ye yükseldiğini, iyileşen sayısının da 96 bin 531 olduğunu bildirdi.

AA

Etiketler: Filistin, Kovid-19
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