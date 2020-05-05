Filistin'de mukaddesata tehdit

El-Halil şehrindeki Harem-i İbrahim Camii’ne “büyük bir asansör” inşa edilmesini öngören projenin, Batı Şeria’daki mukaddesatı tehdit ettiği belirtildi.

Hamas Hareketi, El-Halil şehrindeki Harem-i İbrahim Camii’ne “büyük bir asansör” inşa edilmesini öngören projenin, Batı Şeria’daki mukaddesatı tehdit ettiğini açıkladı. Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu yaptığı yazılı açıklamada, “Harem-i İbrahim Camii’ne asansör inşa edilmesi projesi, El-Halil’in mevcut durumunu tehdit ediyor ve Batı Şeria’daki kutsal mekânların silüetini değiştirmeyi hedefliyor.” ifadesini kullandı. Söz konusu projenin, dünyanın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye odaklandığı bir zamanda gündeme geldiğini belirten Kanu, İsrail hükümetinin de böyle bir dönemde, işgal altındaki Batı Şeria’da yeni bir dayatmayı hedefleyen Yüzyılın Anlaşması planını uygulamak için çabuk davrandığını kaydetti. İsrail Kanal 7 televizyonuna göre, İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, 3 Mayıs Pazar günü, Harem-i İbrahim’in geliştirilmesi projesi kapsamında buradaki vakıf arazilerine el konulması projesini nihaî olarak onaylamıştı. Proje, Harem-i İbrahim’de engelli Yahudi ziyaretçiler için ayrı bir yol açılması ve asansör inşa edilmesi için El-Halil’deki Filistin topraklarına el konulmasını öngörüyor.

Aksa’dan sonraki en mukaddes dördüncü cami

İşgal altındaki Kudüs şehrinde bulunan Mescid-i Aksa’nın çevresi olarak kabul edilen El-Halil şehrindeki Harem-i İbrahim, Mekke’deki Mescid-i Haram ile Medine’deki Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa’dan sonra en kutsal dördüncü cami kabul ediliyor. Caminin altında yer alan Hazreti İbrahim ve hanımı Hazreti Sare’nin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve hanımlarının mezarlarının bulunduğuna inanılan mağara, İsrail tarafından “Ata Babalar (Machpelah)” olarak isimlendiriliyor. Harem-i İbrahim, bu sebeple sık sık fanatik Yahudilerin baskınlarına uğruyor. Hazreti İshak ve hanımının bulunduğu kabirler Müslümanlara ayrılan kısımda kalırken, diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmış durumda. Gazze - aa