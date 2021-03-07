Filistin'de vaka sayısındaki artış devam ediyor

Yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de, son 24 saatte 13 kişi öldü, 2 bin 264 yeni vaka kaydedildi.

İsrail'in aşı konusunda görmezden geldiği ve bazı kentlerinde karantina uygulaması başlatılan Filistin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vakalardaki artış devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 13 kişinin daha virüs nedeniyle vefat ettiği, 2 bin 264 kişinin testinin de pozitif çıktığı belirtildi.

Böylece yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de Kovid-19 kaynaklı can kaybının 2 bin 365'e, toplam vaka sayısının da 222 bin 903'e yükseldiği ifade edildi.

Vakalardan 2 bin 95'inin Batı Şeria'da, 169'unun da Gazze Şeridi'nde tespit edildiği aktarıldı.

Hastalardan 146'sının durumunun ağır olduğu, 198 bin 270 kişinin ise iyileştiği kaydedildi.

Filistin yönetimi, salgının yayılmasını önleyebilmek için dünden itibaren Batı Şeria'nın Ramallah, Nablus ve Beytüllahim kentlerinde 1 haftalık karantina uygulaması başlatmıştı.