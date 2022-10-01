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1 EKİM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Filistin’de yaşananları görün

01 Ekim 2022, Cumartesi 11:28
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Haber Ajansları Birliği (UNA) Genel Başkanı Muhammed bin Abdurabbu el-Yami, kamuoyunun Filistin davasına ilişkin farkındalık ve bilincinin artırılmaya devam edilmesi gerektiğini söyledi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Haber Ajansları Birliği (UNA), Filistin davasına ilişkin farkındalığın artırılması çağrısında bulundu.  UNA, Filistin resmi ajansı WAFA ile iş birliği içinde, “Filistin Davasını Desteklemede Haber Ajanslarının Rolü: Zorluklar ve Fırsatlar” konulu çevrimiçi bir medya forumu düzenledi. Forumda UNA Genel Başkanı Muhammed bin Abdurabbu el-Yami, Filistin’deki yaşamın tüm yönleri anlatılarak kamuoyunun Filistin davasına ilişkin farkındalık ve bilincinin artırılmaya devam edilmesi gerektiğini söyledi.

İSRAİL ZULMÜNÜ GÖSTERİN

Birliğin üyelerine Filistin davası, Filistinlilerin hayatı ve İsrail ihlalleri hakkında bilinçlendirme çalışmalarını sürdürmesi tavsiyesini ileten Yami, haber ajanslarında İsrail ihlallerinin anlatıldığı özel ve devamlı yayınlar yapılması, İİT’nin Filistin ve Kudüs’te yaşananlara ilişkin düzenlediği bilgilendirme günleri ve haftalarına katılım için ajansların çağrı yapması gibi önerilerde bulundu.  Yami, Filistin’de çalışan gazetecilere yönelik ihlallerin belgelenmesi, Filistinli gazeteciler ve medya çalışanları için eğitim programlarının yoğunlaştırılması gerektiğini ifade etti. 

Filistin medyası hedef

Filistin İletişim ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Ahmed Assaf da forumda yaptığı konuşmada, “Medya, İsrail’in işlediği suçların ortaya çıkarılmasında önemli rol oynadı. Bu nedenle Filistin medyası hedef alınmaya çalışıldı. Bu alanda onlarca kişi şehit oldu.” dedi. İİT’ye üye ülkelerin haber ajanslarına bağlı muhabirlerin Filistin topraklarında çalışmalarda bulunması için çağrıda bulunan Assaf, örgütün 57 ülkedeki haber ajansları aracılığıyla her dilde Filistin haberleri üretmeye hazır olduklarını aktardı.

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İsrail İlkokul bastı

El Halil’deki baskında öğretmen ve öğrenciler darbedildi.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinde bir ilkokula baskın düzenleyerek öğretmen ve öğrencileri darbetti. Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, İsrail askerlerinden oluşan bir birlik, El Halil’in Eski Şehir bölgesinde yer alan El-Haciriyye İlkokuluna baskın düzenledi. Askerlerin, iki öğrenciyi okuldan zorla alarak saatlerce gözaltında tuttuğu belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de İsrail askerlerinin, okula baskın yapmalarını ve sınıflara girmelerini engellemeye çalışan öğretmen ve öğrencilere saldırarak bazılarına biber gazı sıkması büyük tepki çekti. El Halil - aa

AA

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