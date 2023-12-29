Filistin'deki soykırım dünyanın gözleri önünde devam ediyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde işgalinin kapsamını genişlettiğini açıkladı.

İsrail’in kanlı eli ile insanlık katlediliyor

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusundaki El-Fehhari bölgesinde El-Amuri ailesine ait eve düzenlediği hava saldırısında 11 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrinde bir Filistinlinin evini hedef alması sonucu en az 20 kişi yaşamını yitirirken, Refah'taki Şabura Mülteci Kampı'nda da Diyab ailesinin evini bombalaması sonucu çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

İsrail savaş uçakları ayrıca Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Megazi Mülteci Kampı'na da bir dizi hava saldırısı düzenledi.

Kamptaki Ez-Zaferan Cami'nin yanı sıra en az iki evin hedef alındığı hava saldırılarında 14 kişi öldü.

Gazze'nin orta kesimlerine yönelik saldırıda 36 Filistinli öldü

Bölgedeki sağlık kaynakları, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin orta kesimlerini bombaladığını aktardı.

Söz konusu kaynaklar, "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Megazi ve Nusayrat mülteci kamplarına sabah saatlerinden beri düzenlediği hava saldırılarında yaklaşık 36 Filistinli şehit oldu." dedi.

İsrail'in, kamplardaki evleri hedef aldığı, yıkılan binaların enkazında halen ölü ve yaralıların bulunduğu belirtildi.

Sivil savunma ekiplerinin enkaz altında kalanları kurtarmaya çalıştığı ifade edildi.

Batı Şeria'daki El-Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenlendi

Görgü tanıkları, "İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kenti yakınlarında yer alan El-Faria Mülteci Kampı'na birçok noktadan baskın düzenledi. İsrailli keskin nişancılar birçok binanın çatısına konuşlandırıldı ve kamptaki bazı mahalleleri kuşattı." dedi.

İsrail güçleri ile baskına karşı çıkan Filistinliler arasında silahlı çatışmaların çıktığı ve patlama seslerinin duyulduğu aktarıldı.

İsrail ordusunun bölgeye takviye birlik gönderdiği kaydedilirken, bölgede herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

İsrail ordusu işgalin kapsamını genişletti

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ordunun Gazze'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki işgalinin kapsamının genişletildiği belirtildi.

İsrail güçlerinin dün akşam Han Yunus kentinde "düşman altyapısını imha etmek için saldırı başlattığı" ifade edilen açıklamada, Filistinli silahlı gruplara karşı savaş uçakları, insansız hava araçları ve tankların kullanıldığı aktarıldı.

İsrail ordu radyosu da Paraşütçü Tugayının katılmasının ardından Han Yunus'ta "7 tugayın faaliyet gösterdiğini" duyurdu.

Bir İsrail subayı öldürüldü

Bu arada, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir subayının öldürüldüğünü açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Yüzbaşı Harel Sharvit'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldürüldüğü, kuzeydeki çeşitli çatışmalarda da bir subay ile bir askerin ağır yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusunun son verilerine göre, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 168'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 502'ye yükseldi.

İsrail broşürler atarak Han Yunus'un bazı bölgelerini "tehlikeli savaş bölgesi" ilan etmişti

İsrail güçleri, birkaç gün önce broşürler atarak Han Yunus'taki Gazze Şeridi'nin en büyük ikinci hastanesi Nasır Tıp Kompleksi'nin bitişiğindeki "Blok 112" bölgesi ile kentin merkezindeki Kıyzan Ebu Raşvan Mahallesi'nde yer alan "Blok 64" bölgesinin acil şekilde boşaltılmasını istemişti.

Broşürlerde, İsrail güçlerinin Han Yunus'taki söz konusu bölgeleri "tehlikeli savaş bölgesi" ilan ettiği belirtilmiş ve Filistinlilere, Refah kentindeki Tel es-Sultan, Ez-Zuhur ve Eş-Şabura mahallelerine gitmeleri istenmişti.

Sınır Tanımayan Doktorlar: Ateşkes olmadan Gazze'ye yardım girişi çözüm değil

Sınır Tanımayan Doktorların (MSF) Jacob Burns, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki insanların hayatlarının kurtarılması için tek yolun "aşırı şiddete ve Filistinlilerin toplu olarak cezalandırılmasına son vermek" olduğunu belirtti.

Burns, "Gazze'deki insanlara yardım sağlamak için daha fazlasını yapmak istiyoruz ancak devam eden bombardıman ve çatışmalar bizi giderek daha küçük bir bölgeye sıkıştırıyor." ifadesini kullandı.

Burns, İsrailli yetkililerden çalıştığı "Nasser" hastanesinin hedef alınmayacağı konusunda teminat almalarına rağmen, hafta başında havadan "hastane yakınındaki binaların derhal boşaltılmasını emreden bildiriler" düştüğünü bildirdi.

Bu şartlar altında ihtiyacı olanlara güvenli bir şekilde tıbbi yardım sağlamanın imkansız olduğunun altını çizen Burns, hastaneler ve sağlık çalışanlarının asla hedef olmaması gerektiğini kaydetti.

Gazze'deki insanların güvenlik arayışı içinde bulunduğu yerlerden kaçmak zorunda kaldığını ve bu kişilerin çoğunun başlarını sokacak yerlerinin olmadığını ifade eden Burns, en güneydeki şehir olan Refah'ın savaş öncesi 300 bin olan nüfusunun şimdi en az 1,2 milyon olduğuna dikkati çekti.

Güneydeki kötü hayat koşullarına rağmen İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimlerini boşaltma emrini takiben, BM'ye göre şimdiden 100 bin kişinin daha yerinden olduğunu belirten Burns, bu kişilerin yaşaması için gerekli yer ve koşulların sağlanması gerektiğine işaret etti.