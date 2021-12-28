Filistin’den BM kararlarının uygulanması çağrısı

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria topraklarında Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına karşı Filistinlilere uluslar arası koruma öngören Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının uygulanması çağrısı yaptı.

Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te “yerleşimci terörüne karşı duran” Filistinlileri selâmladıklarını söyledi. Iştiyye, Filistinlilerin himayesi için uluslararası koruma öngören BM kararlarının hayata geçirilmesini talep etti. Filistin’de yerel seçimlerin ikinci turunun 26 Mart’ta gerçekleştirileceğini belirten Iştiyye, boykot kararı alan Hamas’ın da “Gazze’de seçimlere izin vermesini temenni ettiğini” dile getirdi. İşgal altındaki Batı Şeria’nın kuzey bölgeleri Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik giderek artan saldırılarına sahne oluyor. Yahudi yerleşimciler son günlerde 2005 yılında boşaltılan Nablus şehri yakınlarındaki Burka ve Silat ez-Zahar beldelerindeki yerleşim birimine dönüş için yürüyüşler düzenliyor. Yahudi yerleşimcilerin yürüyüş çağrıları üzerine Nablus’a bağlı Burka Köyü girişinde toplanan Filistinliler, 25 Aralık’ta İsrail askerlerinin müdahalesiyle karşılaşmıştı. İsrail askerleri 8’i gerçek, 35’i plastik mermiyle olmak üzere 43 Filistinliyi yaralamıştı. AA

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