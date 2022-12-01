Filistin'den dünyaya bir çağrı daha: İsrail'in suçlarını durdurun

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in işlediği suçları durdurmak için uluslararası müdahale talebinde bulundu.

Iştiyye, Cenin Mülteci Kampı'nda 2 Filistinlinin öldürülmesinin ardından yazılı açıklama yaptı. İsrail'in iki genci öldürmesine tepki gösteren Iştiyye, İsrail güçlerini, "çifte standartlara dayalı uluslararası politikanın hüküm sürdüğü, cezanın ve hesap sormanın olmadığı bir ortamda tansiyonu yükseltmek"le suçladı. Başbakan Iştiyye ayrıca İsrail'in işlediği suçları durdurmak için uluslararası müdahale talep etti. Öte yandan İsrail ordusu da 2 Filistinlinin öldürülmesinin ardından tansiyonun yükselmesi ihtimaline karşı işgal altındaki Batı Şeria'da teyakkuza geçtiğini bildirdi. İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde sabah saatlerinde düzenlediği baskın sırasında 2 Filistinlinin öldüğü, 1'inin yaralandığı belirtilmişti. AA

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