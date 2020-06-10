"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 HAZİRAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Filistin'den İsrail'e karşı 'uluslararası cephe' çağrısı

10 Haziran 2020, Çarşamba 22:22
Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planına karşı koymak için "uluslararası cephe" oluşturulması çağrısında bulundu.

İsrail’in Filistin topraklarını "ilhak" planlarını görüşmek üzere video konferans yöntemiyle düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı'nda konuşan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail'in "ilhak" planına karşı koymak için mümkün olan her türlü önlemin alınması; siyasi, kanuni, diplomatik ve ekonomik adımların atılması gerektiğini söyledi.

İsrail'in "ilhak" planına karşı koymak için "uluslararası cephe" oluşturma çağrısında bulunan Maliki, İsrail'in sorgulanması ve yargılanması için Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, BM Genel Kurulu, BM İnsan hakları Konseyi ve uluslararası mahkemeler düzeyinde harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.

İlhakın gerçekleşmesinin, çatışmanın ve İsrail sömürgesinin sürmesine hizmet edeceğini, Filistin devletini parçalayacağını, İsrail'in imzalanan tüm anlaşmaların ve barış sürecinin tamamen sona erdiğini resmi olarak ilan etmesi anlamına geleceğini, Mescid-i Aksa'yı tamamen İsrail'in kontrolüne sokacağını ifade eden Maliki, Filistin yönetiminin İsrail yanlısı, dayatmacı ve Filistin halkının haklarını görmezden gelen tüm çözüm önerilerini reddettiğini vurguladı.

İsrail ile Arap ülkeleri arasında yaşanan normalleşme sürecine de değinen Maliki, Filistin yönetiminin barış sağlanmadan, İsrail’in Arap-Filistin topraklarındaki işgali bitmeden yaşanan tüm normalleşme ve İsrail ile yakınlaşma çabalarını da reddettiğini kaydetti.

Maliki, "Kim Arap ve İslam aleminin üzerinde uzlaştığının dışına çıkarak ırkçı İsrail'le normalleşirse hem bize hem de Filistin halkının haklarına düşmanlığını açıkça ilan etmiş olur." ifadelerini kullandı.

İlhak açıklaması uluslararası meşruiyet kararlarının açıkça ihlalidir

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan da toplantıda yaptığı konuşmada, İsrail'in "ilhak" planını, barış sürecinin yeniden başlamasını tehdit eden "tehlikeli tırmandırma" olarak nitelendirdi.

İsrail'in Filistin topraklarını ilhak edeceğini açıklamasının uluslararası meşru kararların açıkça ihlali olduğunu söyleyen Bin Ferhan, Filistin halkının beklentilerini gerçekleştirecek adil ve kapsamlı bir çözüme ulaşılması çağrısında bulundu.

İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin de teşkilatın, İsrail'in Filistin topraklarının demografik yapısını değiştirmeyi amaçlayan tüm işgal politikalarını reddeden tutumunu yineledi.

Useymin, uluslararası topluma devam eden ihlallerinden dolayı İsrail'i yargılaması ve Filistin halkına uluslararası koruma sağlaması çağrısı yaptı.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.

AA

Okunma Sayısı: 140
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Belçika Prensi Joachim'e İspanya'da Kovid-19 cezası

    Filistin'den İsrail'e karşı 'uluslararası cephe' çağrısı

    Meksika'da 2 bebek koronavirüs sebebiyle vefat etti

    'Lütfen büyüklüğünüzü göstermeye devam edin'

    'Virüsün etkisinin azaldığı fikri riskli'

    ABD'nin salgın tablosu günden güne ağırlaşıyor

    AB - Türkiye Dostluk Grubu, üyelik sürecine katkı sağlayabilir

    Çevrimli'deki 30 yıl önceki PKK katliamı unutulmadı

    Zirai ilaç tehlikesi!

    İsrail'e bir tepki de Almanya'dan

    Akşener: Buradan Sayın Erdoğan'ı uyarıyorum

    MEB'den karne düzenlemesi

    Karamollaoğlu'ndan Ayasofya açıklaması

    Dünya genelinde vaka sayısı 7,5 milyona yaklaştı

    Bahar nezlesi ve koronavirüs arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir?

    Celp işlemlerine ilişkin Bakan Akar'dan açıklama

    ABD'deki protestolarında görevli muhafızlarda koronavirüs çıktı

    Küresel salgın Rusya'da da ağır hissediliyor

    Siyam ikizleri yurda döndü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Adrese teslim uyarılar
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Toplum huzur istiyor
    Ali FERŞADOĞLU

    Başka musîbetler gelir!
    Cevher İLHAN

    Yine “kirli siyasî tertipler”
    Faruk ÇAKIR

    İstibdat başka kapıya!
    Süleyman KÖSMENE

    Peygamberimizin (asm) ümmî oluşu ne demektir?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hırsızlık ve istihdam politikaları
    Ahmet BATTAL

    Yeni anayasa şart
    Şükrü BULUT

    Amerika’da neler oluyor?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.