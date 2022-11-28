Filistin'den Netanyahu ve Ben-Gvir'e 'Mescid-i Aksa' uyarısı

Filistin, İsrail'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Binyamin Netanyahu ile aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir arasında sağlanan koalisyon anlaşması sonrası "Mescid-i Aksa'daki statükonun değiştirilmemesi uyarısında" bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, fanatik Yahudi yerleşimcilerin sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının ardından yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Netanyahu ile Ben-Gvir arasında sağlanan anlaşmanın, Aksa'ya yönelik ırkçı ve sömürgeci politikasının yanı sıra mevcut tarihi ve yasal statükoda geniş kapsamlı değişiklikler yapma konusunda Ben-Gvir'e geniş yetkiler vereceği kaydedildi.

Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınların ciddi sonuçları ve yansımaları olacağı vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletlere (BM) "özellikle Netanyahu-Ben-Gvir iktidarı gölgesinde Aksa'ya yönelik baskınların yol açacağı tehlikelere karşı en üst düzeyde teyakkuzda bulunma ve ihtiyat halinde olma" çağrısı yapıldı.

Açıklamada bu saldırıların Mescid-i Aksa'nın mekânsal olduğu kadar zamansal olarak da bölünmesini pekiştirme girişimleri çerçevesinde gerçekleştirildiği ifade edilirken, İsrail'de 1 Kasım'daki seçimlerden zaferle çıkan sağ ve aşırılık yanlısı sağın "çatışmanın karakterini siyasiden dini boyuta dönüştüren bir anlayış taşıdığı" uyarısında bulunuldu.

"Mescid-i Aksa'daki herhangi bir değişikliğin, çatışma alanını ve tüm bölgeyi patlama noktasına getirecek doğrudan bir tehdit olduğu" vurgulanan açıklamada, Arap ve İslam dünyasına "Kudüs ve onun kutsal değerleri için gerekli uluslararası korumayı sağlamak adına çalışmalarını koordine etmek ve bir eylem programı üzerinde anlaşmak için ivedilikle harekete geçme" çağrısında bulundu.

Fanatik Yahudi yerleşimciler, sabah saatlerinde İsrail polisinin korumasında işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

İsrail’de aşırı sağcı milletvekili Ben-Gvir, Ulusal Güvenlik Bakanı olacak

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) 25 Kasım'daki haberine göre, 1 Kasım seçimlerinden zaferle ayrılan Likud Partisi lideri Netanyahu, yeni hükümette makamların paylaştırılması konusunda Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü ile anlaşmaya varmıştı.

İsrail'in yeni başbakanı olması beklenen Netanyahu, müttefikleri ile devam eden koalisyon pazarlıkları kapsamında, Ben-Gvir'e "Ulusal Güvenlik Bakanlığı"nı vermişti.

İsrail seçimleri aşırı sağcı bir hükümete işaret ediyor

Son yıllarda erken seçim ve koalisyon krizi sarmalına girilen İsrail'de 1 Kasım'da yapılan erken genel seçimlerde Netanyahu'nun başını çektiği sağ blok 120 sandalyeli Meclise 64 milletvekili göndererek açık bir zafer kazanmıştı.

Netanyahu'nun öncülüğündeki sağ blok, dini partilerden Şas ve Birleşik Tevrat Yahudiliği ile aşırı sağcı Dini Siyonizm ve Yahudi Gücü partilerinden oluşuyor.

73 yaşındaki Netanyahu, koalisyon kurmak için bu partilerle müzakereler yürütüyor.

Netanyahu'nun kuracağı koalisyon hükümetinde "aşırıcı-ırkçı" politikalarıyla tanınan Yahudi Gücü lideri Itamar Ben-Gvir'in yer alması ise hem yeni hükümetin Filistin politikası açısından hem seküler İsrailliler nezdinde endişelere neden oluyor.

Mescid-i Aksa baskınları gibi provokatif eylemleri ile tanınan Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da aşırılık yanlısı Yahudi yerleşimcilerin şiddet eylemlerini teşvik etmesiyle biliniyor.