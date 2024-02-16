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Filistin Devleti için imza kampanyası - İsrail'e silah satanlara ikaz!

16 Şubat 2024, Cuma 17:56
Lüksemburg Parlamentosunun Filistin Devleti’ni tanımasını talep eden vatandaşlar imza kampanyası başlattı.

Lüksemburg Parlamentosunun internet sitesinde yer alan imza kampanyasına şimdiye dek 2 binden fazla kişi destek verdi. İmza kampanyasına ilişkin açıklamada, AB üyesi 27 ülkeden 9’unun, Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 193 ülkeden ise 139’unun Filistin’i tanıdığı hatırlatıldı. Filistin Devleti’nin tanınmasının Filistin’e adalet getirme yolunda sembolik ve önemli bir adım olacağının belirtildiği açıklamada, “(Karar) Lüksemburg’un Filistin halkına sadece bağışlarla yardım etmediğini, aynı zamanda onları bir ulus olarak kabul ettiğini de gösterecektir.” ifadesine yer verildi.

Ankara - aa

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Ryanair’ın İsrail uçuşları iptal

İrlanda merkezli hava yolu şirketi Ryanair, İsrail’e uçuşların iptal edildiğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, Tel Aviv’e yapılacak tarifeli uçuşların, 27 Şubat tarihinden itibaren iptal edilmesine karar verildiği belirtildi. Açıklamada, karara gerekçe olarak, Ben Gurion Havalimanı’nın 1 numaralı terminalinin, düşük fiyatlı bilet satışı yapan hava yolu şirketlerinin kullanımına kapatılması gösterildi.

Londra -aa

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İSRAİL’E SİLAH SATANLARA İKAZ

Birleşmiş Milletler (BM), Batılı ülkelerin İsrail’e tedarik ettiği silahların savaş suçlarında kullanılmasıyla ilgili, “Silah satışı ya da transferi yapan ülkelerin, dünyanın herhangi bir yerinde bu silahların nasıl kullanıldıklarına ilişkin sorumlulukları bulunuyor.” açıklamasında bulundu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, “Batılı ülkeler tarafından İsrail’e sağlanan silahların Gazze’de savaş suçları işlemek için kullanıldığına dair deliller artıyor. Bu ülkelerin bazıları ise BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) fonlarını kesen ülkeler arasında yer alıyor. Bu durum, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail’e soykırımı engellemek için acil adım atma yönündeki kararını ihlal ediyor görünüyor. Siz de çok kez UAD’nin kararlarının bağlayıcı olduğunun altını çizdiniz. Bu bağlamda, siz BM olarak üye ülkelerin İsrail’e mali ve askeri yardımı kesmeleri için çağrıda bulunur musunuz?” sorusunu cevapladı. 

BM’nin öncellikli olarak UAD’nin kararlarına saygı duyulmasını istediğinin altını çizen Dujarric, aynı zamanda UNRWA’ya fonların devam etmesini ve hatta artan ihtiyaçlar göz önünde bulundurulduğunda artırılmasını görmek istediklerini ifade etti. Dujarric, “Aynı zamanda, silah satışı ya da transferi yapan ülkelerin, dünyanın herhangi bir yerinde bu silahların nasıl kullanıldıklarına ilişkin sorumlulukları bulunuyor.” dedi.

New York - aa

AA

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  • yunus

    16.2.2024 19:37:22

    İmza kampanyasının linki yok.!

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Filistin Devleti için imza kampanyası - İsrail'e silah satanlara ikaz!

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