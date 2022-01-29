Filistin Devleti'nin kurulmasına karşıyım

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, bir Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğunu dile getirerek, “Başbakan olduğum sürece Oslo (Anlaşması’nın uygulanması) diye bir şey olmayacak.” dedi.

Bennett, Israel Today gazetesine verdiği demeçte, “Ben sağ kesimindenim ve duruşlarım değişmedi. Hâlâ Filistin devletinin kurulmasına karşıyım ve devletimizi savunmaya devam ediyorum.” ifadelerini kullandı. Filistin yönetiminden herhangi bir liderle bir araya gelmeye hazır olmadığını söyleyen Bennett, Filistin devleti için siyasî müzakerelere izin vermeyeceğini ileri sürdü. Kabinesindeki dışişleri ve savunma bakanlarının Filistinli yetkililerle yaptığı görüşmelere işaret ederek, “Her iki bakanın siyasi anlamda bir adım atma yetkileri yok” diyen Bennett, “Başbakan olduğum sürece Oslo (Anlaşması’nın uygulanması) diye bir şey olmayacak.” sözlerine yer verdi. AA

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