“Filistin devletini tanımak bizim için tabu olmamalı”

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un üyesi olduğu Sosyal Demokrat Parti’den (SPD) Federal Meclis ve Dışişleri Komisyonu üyesi Nils Schmid, Filistin devletini tanımanın Almanya için tabu olmaması gerektiğini söyledi.

Milletvekili Schmid, Spiegel dergisine verdiği röportajda, İsrail ve Filistin arasındaki şiddet sarmalından çıkma konusunda esirlerin serbest bırakılması için hızlı bir şekilde çatışmalara ara verilmesine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Milletvekili Schmid, müzakerelerin başında “İsrail’i tehdit etmeyecek şekilde inşa edilmiş bir Filistin devleti” hedefinin tüm taraflarca kabul edilmesi gerektiğini kaydetti. Şimdiye kadar Filistin’i devlet olarak tanımayan Almanya, iki devletli çözümü destekliyor. AA

Okunma Sayısı: 235

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.