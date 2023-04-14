Filistin direnişi baskınları engelledi

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, Filistin direnişinin, fanatik Yahudi yerleşimcilerin ramazanın son on gününde işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya baskın yapmasını engellediğini söyledi.

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