Filistin direnişi baskınları engelledi

14 Nisan 2023, Cuma
Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, Filistin direnişinin, fanatik Yahudi yerleşimcilerin ramazanın son on gününde işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya baskın yapmasını engellediğini söyledi.
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Salih el-Aruri, İsrail hükümetinin, Hamursuz (Pesah) Bayramı’nın son günlerinde Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa’ya saldırmasını engellemesinin “bir vicdan uyanışı” değil, Filistin direnişi sayesinde gerçekleştiğini belirtti. Aksa’ya ve içerideki murabıtlara saldırıların oldukça tehlikeli olduğuna dikkati çeken Aruri, direnişin Lübnan, Gazze ve Batı Şeria ve İsrail içinden karşılık verme konusunda harekete geçtiğine işaretle “Şayet bu karşılık olmasaydı, işgal güçleri Aksa’nın bir kısmını ele geçirecekti” ifadesini kullandı.
AA
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