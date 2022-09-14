Filistin: Doğalgaz bizim hakkımız

Filistinliler, Gazze Şeridi açıklarında Akdeniz’deki doğal gaz haklarının verilmesi ve İsrail ablukası altındaki bölgeyi dış dünyaya bağlayacak deniz yolu inşa edilmesi talebiyle etkinlik düzenledi.

Filistinli gruplar tarafından Gazze Limanı’nda düzenlenen etkinlikte, “Bizim gazımız, bizim hakkımız”, “Özgürce ve onurlu bir şekilde seyahat etmek hakkımız”, “İsteseniz de istemeseniz de hakkımızı alacağız”, “Gazze ablukası insanlık suçudur” yazılı pankartlar açıldı. Etkinlik sırasında Gazze açıklarındaki çok sayıda teknede Filistin bayrakları taşındı ve Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait insansız hava aracı “Şihab” uçuruldu. Hamas Siyasi Büro Üyesi Suheyl el-Hindi, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Düşmana, Gazze’yi dış dünyaya bağlayan deniz yolu ve Gazze denizindeki gaz başta olmak üzere doğal zenginliklere ilişkin haklarımızdan feragat etmeyeceğimizi söylüyoruz.” dedi. Hindi, Gazze halkının, ablukanın devam etmesi nedeniyle ekonomik ve insani açıdan zor şartlar altında yaşadığını, onlarca Filistinli ailenin, onurlu bir hayat sürmelerini sağlayacak bir ekmek kapısının bulunmadığını dile getirdi. AA

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