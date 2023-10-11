Filistin’e desteği arttırmalıyız

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının İsrail’in kendini savunma hakkını uluslararası insani hukuka göre kullanmasında hemfikir olduğunu belirterek, İsrail bombardımanı sonucu Gazze’de 150 bin kişinin yerinden edildiğini, vahim insani durumun Filistin halkına daha fazla yardım edilmesini gerektirdiğini vurguladı.

Borrell, AB dışişleri bakanlarının İsrail-Filistin çatışması konusunda video konferans yöntemiyle yaptığı gayriresmi toplantının ardından basına açıklamalarda bulundu. Borrell, “Bu; su, gıda, elektrik kesintisi yapılmamalı, insanların Gazze’deki bombardımandan Mısır’a doğru kaçabilmeleri için insani koridorlar açılması anlamına geliyor” dedi. “Hayatımda 4’üncü kez Gazze’nin bombalandığına şahit oluyorum.” diyen Borrell, “Bakanlarımız İsrail’in kendi savunma hakkını uluslararası insani hukuka göre kullanması fikrinde ısrarcıydılar” ifadelerini kullandı. AA

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