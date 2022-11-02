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2 KASIM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Filistin’e destek çağrısı

02 Kasım 2022, Çarşamba 17:32
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Arap dünyasına Filistin davasını desteklemek için bir Arap İletişim ve Koordinasyon Komitesi kurulması çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Tebbun, ülkesinin ev sahipliğinde düzenlenen 31. Arap Birliği Zirvesi’nde Dönem Başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, “Filistin davasına karşı görevimizi tamamlamak için, bu zirvede Filistin davasını desteklemek üzere bir Arap İletişim ve Koordinasyon Komitesi’nin kurulmasını umuyorum.” dedi.

Birleşmiş Milletlere (BM) de “Filistin’e tam üyelik vermesi” çağrısı yapan Tebbun, “Cezayir, Filistin devletine tam üyelik vermesi için bu hayati talebi Birleşmiş Milletlere aktarmaya tamamen hazırdır.” ifadelerini kullandı.  Tebbun, BM Güvenlik Konseyi’nin İsrail-Filistin sorunu noktasında iki devletli çözümü dayatamadığına dikkati çekerek, “Dolayısıyla, Filistin halkının sağlam durmasını sağlamak için siyasi ve maddi desteği harekete geçirmeliyiz.” şeklinde konuştu. Tebbun, Filistin davasının Arap dünyasının ana ve merkezi davası olarak kalmaya devam edeceğini belirterek, “Özellikle işgal güçlerinin devam eden ağır ihlalleri, Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesi ve masumların öldürülmesiyle beraber tasfiye girişimlerine maruz kalan bu dava önceliklerimizin başında yer alacaktır.” diye konuştu.

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