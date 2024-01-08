Filistin, Filistinlilerindir

İsrailli siyasiler ve yetkililerin, son günlerde üst üste yaptığı "Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin göçe zorlanması" yönündeki açıklamaları, Avrupa ülkelerinden tepki topladı.

Gazze'nin geleceğini İsrail belirleyemez - İnsanlar zorla yerlerinden edilmemeli

İsrailli siyasiler ve yetkililerin, son günlerde üst üste yaptığı “Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin göçe zorlanması” yönündeki açıklamaları, Avrupa ülkelerinden tepki topladı.

Avrupa ülkeleri için uzun süredir endişe kaynağı olan Gazzelilerin göçe zorlanması, İsrailli siyasiler ve yetkililerin son günlerde üst üste yaptığı “Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin göçe zorlanması” yönündeki açıklamalarının ardından daha da arttı. İsrailli yetkililerin açıklamalarına pek çok Avrupa ülkesi karşı çıktı.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, “Filistin toprağı olan Gazze’nin geleceğini belirlemek İsrail’e düşmez. Uluslararası hukuk ilkesine geri dönülmeli.” dedi.

Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin göçe zorlanması yönündeki açıklamalarını ise “sorumsuzca” olarak nitelendiren Colonna, bu tarz söylemlerin tarafları “çözümden uzaklaştırdığını” belirtti. İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise, “Gazze, işgal edilmiş Filistin toprağıdır ve gelecekteki Filistin devletinin parçası olacaktır. İngiltere, Filistinlilerin Gazze dışına yerleştirilmesi yönündeki her türlü öneriyi kesin bir şekilde reddediyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da, “Gazze Şeridi işgal edilmemelidir. İnsanlar zorla yerlerinden edilmemeli ve toprakları küçültülmemelidir.” dedi.

Slovenya Dışişleri Bakanlığı da, “Filistin halkının Gazze’den herhangi bir şekilde yerinden edilmesi uluslararası hukuka aykırıdır ve uygulanabilir iki devletli çözüm umutlarını daha da tehlikeye atmaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

Sürgüne red

Gazze saldırılarının başladığından bu yana her fırsatta Filistin’e yönelik desteğini açıklayan İspanya’nın Dışişleri Bakanlığı’ndan, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in “Gazze’deki Filistinlilerin gönüllü göç etmesine” ilişkin açıklamalarının reddedildiği belirtilerek, uluslararası insancıl hukuka saygının ve sivillerin korunmasının önemi yinelendi. - Hollanda “Gazze’deki Filistinlilerin göç etmeleri” çağrısına tepki gösterdi. Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Hollanda yönetiminin, iki devletli çözümü desteklediği belirtilen açıklamada, “Hollanda, Filistinlilerin Gazze’den göç ettirilmesi ya da Filistin topraklarının küçültülmesi yönündeki çağrıları reddetmektedir.” değerlendirmesine yer verildi.

İsrailli neler demişti?

İsrail yönetimi, Gazzelileri başka ülkelere göndermek istiyor. Likud Partisi Üyesi İsrailli Milletvekili Danny Danon, “Gazzelilere ‘gönüllü göç’ imkanının sunulmasını” da içeren 5 maddelik bir sözde plan yayımladığını bildirmişti. Danon, yazıda, Filistinlilere “Nazi” benzetmesi de yapmıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık’ta Likud Partisi milletvekilleriyle yaptığı toplantıda Gazze’deki Filistinlilere ilişkin, “Bizim sorunumuz, mültecileri kabul etmeye hazır ülkeler. Biz bunu çözmek için çalışıyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 1 Ocak’ta X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, göç edecek Filistinlilerin yerleşimi konusunda, “Dünyada bizlere yardım edecek ortaklarımız var.” ifadelerini kullanmıştı. Lideri olduğu Dini Siyonizm Partisi’nin İsrail Meclisi’ndeki (Knesset) haftalık toplantısında konuşan İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise “Gazze sakinlerinin mültecileri almayı kabul eden ülkelere gönüllü göçünün teşvik edilmesini” önermişti.

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Dünya karşı çıkıyor

İsrail yönetiminin sürgün açıklamaları ve dünyanın buna karşı çıkmasının yanında Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh’ten, Gazze Şeridi’nin geleceğini İsrail’in değil Filistin halkının belirleyeceği açıklaması geldi.

Şeyh, X sosyal medya platformu hesabından yaptığı açıklamada, İsrailli siyasetçilerin ve yöneticilerin Gazze konusunda ortaya koyduğu tüm senaryoların başarısızlığa mahkum olduğunu kaydetti. Gazze Şeridi’nin geleceğini İsrail’in değil Filistin halkının belirleyeceğini vurgulayan Şeyh, “Kapsamlı çözüm ve işgalin sona ermesi, bizim tercihimiz, programımız ve stratejimizdir.” ifadelerini kullandı. Gazze’ye saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana İsrailli yetkililer, “Hamas sonrası Gazze’nin yönetimi” meselesini tartışıyor, Filistin yönetimi ise bu konuda iradenin Filistin’de olduğunu belirtiyor.