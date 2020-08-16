FİLİSTİN KURTULUŞ ÖRGÜTÜ (FKÖ) YÜRÜTME KONSEYİ GENEL SEKRETERİ SAİB UREYKAT, “FİLİSTİN’İ KULLANMAYI BIRAKIN. ÇÜNKÜ FİLİSTİN’İN ONU KULLANANLARA DEĞİL, HİZMET EDENLERE İHTİYACI VAR” DEDİ.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, “Filistinlilerin yararına olması karşılığında İsrail’le normalleşmeye yeşil ışık yakan Arap Birliği eski Genel Sekreteri Amr Musa”ya tepki gösterdi. Ureykat, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ile normalleşmenin işgal rejiminin işlediği suçlar için bir ödül olduğunu vurgulayan Ureykat, Musa’nın çağrısının “Arap Zirvesi ve Arap Barış Girişiminde alınan kararları geçersiz kılacağı” uyarısında bulundu. Ureykat, “Filistin’i kullanmayı bırakın. Çünkü Filistin’in onu kullananlara değil, hizmet edenlere ihtiyacı var” ifadelerini kullandı. Musa, Facebook hesabından paylaştığı mesajda, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında varılan normalleşme anlaşmasına ilişkin değerlendirmede bulunmuştu.

Amr Musa, “BAE’yi örnek alması muhtemel Arap ülkelerinin, İsrail’le varılan normalleşme anlaşmasıyla ilhak planının durdurulduğunu ve kendilerinin de benzeri bir adım atmaları durumunda bunun Filistinlilere ekstra kazançlar getirmesi gerektiğini bilmeleri gerekiyor” ifadesini kullanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos Perşembe günü İsrail ile BAE’nin “ilişkilerini tamamen normalleştirmek” için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump’ın paylaşımını alıntılayarak, “Bu tarihi bir gün” değerlendirmesi yapmıştı.BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

