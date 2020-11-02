Filistin’i sevmek yetmez, çaba sarf et

ESKİ KUDÜS VE FİLİSTİN MÜFTÜSÜ ŞEYH SABRİ, “FİLİSTİN’İ SEVMEK YETMEZ. İNSANLARIN UĞRUNDA ÇABA SARF EDECEĞİ FİKİRLER VE BİLİNÇLENME İSTİYORUZ. REKLÂM İSTEMİYORUZ. BİZİ BÖLMEYECEK VE FİLİSTİN ADINA BİRLEŞTİRECEK ORTAK BİR ÇATIDA ÇALIŞALIM İSTİYORUZ.” DİYE KONUŞTU.

Fİlİstİn Diasporası Halk Konferansı’nın düzenlediği, “Gelecek Dönemde Filistin Meselesinin Öncelikleri ve Ülke Dışındaki Filistinlilerden Beklentiler” başlıklı faaliyette Filistin meselesinin geleceğideğerlendirildi. İstanbul’da düzenlenen etkinlikte, eski Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyhİkrime Sabri ve Eş-Şark Forumu Başkanı Vaddah Hanfer konuşmacı olarak yer aldı. Video konferans yoluyla etkinliğe katılan Şeyh Sabri, “Kur’ân-ı Kerîm’de ve Peygamberin hayatında Filistin meselesinin nasıl ele alındığının dünyanın farklı dillerine çevirilerek farklındalık oluşturulmasını” istedi. İsrail’in konuya ilişkin yayınlarının “yalan ve yanlışlarla dolu”olduğu uyarısında bulunan Şeyh Sabri, bazı Arap ülkelerinin bile İsrail’inyayınlarına inandığına dikkati çekti. Şeyh Sabri, “Filistin’i sevmek yetmez. İnsanların uğrunda çaba sarfedeceği fikirler ve bilinçlenme istiyoruz. Reklâm istemiyoruz. Bizi bölmeyecek ve Filistin adına birleştirecek ortak bir çatıda çalışalım istiyoruz.” diye konuştu.

Eş-Şark Forumu Başkanı Vaddah Hanfer ise dünyadaki güç dengelerinindeğiştiğini belirterek bu durumun umut verici olduğunu söyledi. “Geçen yüzyılın tecrübesinden gelen İsrail, stratejik önemini kaybediyor.” diyen Hanfer, İsrail’in hedeflerinden zamanla saptığını ve geri çekildiğini dile getirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslâm karşıtı tutumuna yönelik tepkilere işaret eden Hanfer, “İslami bir yapı halen varlığını koruyor.” değerlendirmesinde bulundu. Hanfer, İslami toplumun bilinçlenmesinde Filistin meselesinin önemine vurgu yaparak, “Filistin meselesi bu yapı için ikinci bir bağlantı olabilir.” dedi. İsrail ile bazı Arap ülkelerinin normalleşmesine de değinen Hanfer, bu durumun Filistinliler için değil, normalleşen ülkeler için bir kayıp olduğunun altını çizerek, “Filistin meselesi kimsenin yok edemeyeceği bir değerdir.” ifadelerini kullandı.

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FKÖ TÜM FİLİSTİNLİLERİN SESİ OLSUN

Fİlİstİn Diasporası Halk Konferansı, Filistin KurtuluşÖrgütü’nün (FKÖ) yapısının tüm Filistinlileri temsil edecek şekilde yenidendizayn edilmesi çağrısında bulundu.Filistin Diasporası Halk Konferansı’nın, İstanbul’da “Filistindavasının önümüzdeki dönemde öncelikleri ve yurt dışındaki Filistinlilerin rolü” temasıyla düzenlediği konferansın sonuç bildirisinde, Filistin davasında en önemli önceliğin, bu davanın tasfiye edilmesi çabalarına ve Siyonist projeye karşı koymak olduğu belirtildi. Ulusal vatan projesinde yurt dışındaki Filistinlilerin önemine vurgu yapılan bildiride, FKÖ’nün yapısının tüm Filistinlileri temsil edecek şekilde yeniden dizayn edilmesi, seçimlerin yapılması, özgürlük mücadelesini yönetecek bir yönetim kurulması suretiyle ülke iç işlerinin düzenlenmesi gerektiğine işaret edildi.