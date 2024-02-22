Filistin’in veto isyanı

BM Güvenlik Konseyinde Cezayir’in Gazze’de ateşkes talep edilen karar tasarısının ABD tarafından veto edilmesinin ardından açıklama yapan Filistin’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım işleyenlerin hesap vermesi için çabalarından vazgeçmeyeceklerini belirterek, “Tarih, BM Güvenlik Konseyini çok sert yargılayacak” dedi.

Uluslararası Adalet Divanının İsrail’e yönelik 26 Ocak’ta aldığı ihtiyati tedbir kararlarının uygulanması ve acilen ateşkes sağlanması gerektiğini kaydeden Mansur, bu yöndeki taleplerinin yerine getirilmediğine dikkati çekti. Mansur, Filistin’de öldürülenlerin sayısının 30 bine dayandığını, 69 bin kişinin ise yaralandığını belirterek, “Bu şu anlama geliyor; İsrail sadece son 20 günde 4 bin Filistinli çocuk, kadın ve erkeği öldürdü. Bu, eylemsizliğin korkunç sonucudur” diye konuştu. AA

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