"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 HAZİRAN 2023 SALI - YIL: 54

Filistin, İsrail askerlerinin kurşunuyla vefat eden 2 yaşındaki bebeğe ağlıyor

06 Haziran 2023, Salı 19:33
İşgal altındaki Batı Şeria’da İsrail askerlerinin kurşunuyla yaralanıp kaldırıldığı hastanede vefat eden 2 yaşındaki Filistinli Muhammed et-Temimi ebedi yolculuğuna uğurlandı.

Filistinli bebeğin naaşı, çok sayıca aracın oluşturduğu konvoy eşliğinde, Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki sağlık merkezinden alınarak ailesinin Nebi Salih beldesindeki evine getirildi.

Beldede düzenlene cenaze törenine, bölge sakinlerinin yanı sıra Filistinli grupların temsilcileri ve çok sayıda çocuk katıldı. Filistin bayrakları taşıyan çocuklar, çeşitli sloganlar attı.

Temimi'nin naaşı, düzenlenen cenaze töreninden sonra Nebi Salih beldesindeki mezarlıkta toprağa verildi.

Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Mulhim, cenaze töreni sırasında Filistin televizyonuna yaptığı açıklamada, çocuk cinayetinin büyük bir suç olduğuna dikkati çekti.

Filistinli minik çocuğun evinde oturan babasının kucağında vurulduğunu hatırlatan Mulhim, "Bu cinayet için uluslararası bir soruşturmanın hızlıca açılması ve canilerin cezasız kalmaması gerekiyor." dedi.

Mulhim, Uluslararası Ceza Mahkemesinin de bu konuda etkili ve hızlı harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

İsrail askerlerinin ateşiyle başından vurulmuştu

İsrail askerleri, 1 Haziran'da Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Neveh Tzuf’a "ateş eden Filistinlileri bulmak" gerekçesiyle civardaki Nebi Salih beldesine baskın düzenlemiş ve beldeye giriş-çıkışları kapatmıştı.

Baskın sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 yaşındaki Muhammed başından, babası Heysem Temimi de omzundan yaralanmıştı.

Ağır yaralanan bebek, İsrail güçleri tarafından helikopterle İsrail’deki Sheba Tel HaShomer Hastanesine nakledilirken, babası ise Filistin tarafında tedavi altına alınmıştı. Filistinli bebeğin, 5 Haziran'da kaldırıldığı hastanede vefat ettiği açıklanmıştı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, askerlerinin saldırganları bulmak için arama başlattığı sırada, 2 yaşındaki bebek ve babasının, “İsrail askerlerinin kurşunuyla yaralandığının ortaya çıktığı" kaydedilmişti.

Henüz 2 yaşındaki bir bebeği başından vurarak ağır şekilde yaralayan İsrail ordusu, olaydan bir gün sonra yaptığı açıklamada, "Filistinli bebek için üzgün olduklarını" ifade etmekle yetinmişti.

Tedavi gördüğü Ramallah'taki El-İstişari Hastanesinde konuşan Filistinli baba Heysem Temimi ise Filistinli silahlı bazı kişilerin Yahudi yerleşim birimi yönüne ateş açması üzerine İsrail ordusunun buna misilleme yaptığı iddiasını yalanlamıştı.

Temimi, “Öncesinde herhangi bir silah sesi duymamıştık. İlk olarak İsrail askerleri evime ateş açtı. Bir akrabamızı ziyaret etmek için evden çıkıp aracımıza bindiğimiz sırada üzerimize ateş açıldı ve bu olay yaşandı. Aracı ters istikamete sürmeye çalıştım ancak ikinci kez ateş açıldı." demişti.

AA

Okunma Sayısı: 226
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ev almak hayal oldu

    Hava kirliliği solunum sağlığını tehdit ediyor

    Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak

    Eğitim sistemi rotasız gemi

    Yakında et de yiyemeyeceğiz

    Bonus Türk pasaportu vize kanallarını tıkadı

    Bozkurt'ta 11 köyün bağlantı yolu çöktü

    Ukrayna: 24 yerleşim yeri su altında kaldı

    Amasya'daki baraj ve göletlerde rahmet sevinci

    Washington yakınlarında düşen uçakta ölenlerin kimliği belirlendi

    Fransa'da emeklilik reformu tansiyonu düşmüyor

    Devler Ligi kupası sergilendi

    Filistin, İsrail askerlerinin kurşunuyla vefat eden 2 yaşındaki bebeğe ağlıyor

    Ukrayna'da Yeni Kahovka şehri sular altında kaldı

    Koruma ekibinin günlük masrafı 10 milyonu geçti

    Zam alacak işçiler büyük kayba uğrayacak

    Dövizde çıkış sürüyor

    Kuveyt sandık başında

    Samsun'un 5 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Almancı komşum neden ‘tek adam’a oy verdi?
    Genel

    Şimşek'e 5 soru
    Süleyman KÖSMENE

    Amel terazimizde ağır çeken bir söz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    3. gençlik şûrâmız
    Faruk ÇAKIR

    Başka seçenek yok!
    Necati Bilici

    Asıl kaçış günahlardan olmalı
    Cevher İLHAN

    Yeni dönemin “kucaklaşma” kodları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Muhalefete tahammülsüzlük nedir?
    Risale-i Nur'dan

    Sefahet içindeki hürriyet, şeytanın istibdadıdır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.