Filistin-İsrail barışı hâlâ zor

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin-İsrail çekişmesinde barışın hâlâ zor olduğunu belirterek, Birleşmiş Milletler (BM) kararları doğrultusunda iki devletli çözümün uygulamaya geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Kral 2. Abdullah, New York’taki BM 77. Genel Kuruluna hitabında, “Filistin meselesinde ilerleme kaydetmenin yolunun BM kararları doğrultusunda iki devletli çözümden geçtiğini” vurguladı.

İki devletli çözümün gerçekleşmesi için tüm halkların yöneticilerine baskı kurmaları gerektiğini dile getiren Kral 2. Abdullah, “Filistin-İsrail çekişmesinin barışa kavuşması hâlâ zor. Bu tarihi trajediyi sonlandıracak çözüm için bugüne kadar yaşanan savaşlar ve diplomatik çabalar sonuç vermedi.” dedi.

Filistin meselesinde uzun yıllar önce barış sağlanmış olsaydı bölgenin, mevcut halinden çok daha farklı olabileceğine dikkati çeken Ürdün Kralı, “Aşırılık yanlılarına, işgalin zulmünü kullanma fırsatının verilmediğini hiç düşündük mü? Bu durumda kaç tane genç nesil barış ve kalkınma ortamında büyümüş olurdu?” diye konuştu.