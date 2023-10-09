Filistin-İsrail çatışması bölgedeki statükonun sürdürülemez olduğunu gösterdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filistin-İsrail çatışmasının bölgedeki mevcut statükonun sürdürülemez olduğunu gösterdiğini belirtti.

Lavrov, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebu Gayt ile Moskova’da bir araya geldi.

Görüşmenin başında konuşan Lavrov, Rusya ile Arap Birliği arasındaki bakanlar düzeyinde toplantılar da dahil olmak üzere etkileşimin tüm yönlerini müzakere edeceklerini belirtti.

Lavrov, Filistin-İsrail çatışmasında benzeri görülmemiş derecede keskin bir dönüş yaşandığını belirterek “Bu dönüş şunu ispatladı: Çatışma bölgesindeki mevcut statüko kesinlikle sürdürülemez, gündemimizde düzenlemeler yapılması gerekiyor. Sadece çatışmaları acilen durdurmak ve mevcut durumun mağduru haline gelen çok sayıda siville ilgili sorunu çözmek değil, aynı zamanda onlarca yıldır çözüm bulunamayan Filistin sorununun nedenlerine de özellikle dikkat etmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın, Arap Birliği ülkeleri ile söz konusu sorunların çözümüne, her şeyden önce kan dökülmesinin durdurulmasına, sivillerin acılarının sona erdirilmesine katkıda bulunabileceğine inandığını kaydeden Lavrov, bunu Arap Birliği ve Orta Doğu'da sürdürülebilir barışın tesisi ve güvenliğinin sağlanması konusunda samimi olarak ilgilenen diğer tüm ülkelerle yapmaya hazır olduklarının altını çizdi.

Arap Birliği Genel Sekreteri Gayt da "Bütün bu olaylar, aynı şiddette olmasa bile, Filistin sorununu çözmeye yönelik herhangi bir siyasi beklenti veya girişimin olmayışı nedeniyle yaşanmaya devam edecek." diye konuştu.​​​​​​​