Filistin, İsrail’le yaptığı anlaşmaları feshetti

Filistin Sivil İşler Bakanı Huseyin eş-Şeyh, “İsrail’e, Filistin yönetiminin, aralarındaki anlaşmalara bağlı kalmayacağı iletildi” dedi.

Fetih Hareketi Merkezi Komite Üyesi ve Filistin Sivil İşler Bakanı Huseyin eş-Şeyh, Katar merkezli Al Jazeera kanalına yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin tek taraflı Ortadoğu planını değerlendirdi. Filistin yönetiminin, İsrail ile ilki 1993’te imzalanan Oslo Anlaşmaları’nı feshettiğini belirten Şeyh, tek taraflı planın açıklanmasının ardından “İsrail’e, Filistin yönetiminin, aralarındaki anlaşmalara bağlı kalmayacağı iletildi” ifadesini kullandı. Kahire’de düzenlenecek Arap Birliği toplantısında Arap ülkelerinin tavrının test edileceğini kaydeden Şeyh, Arap ve İslâm ülkelerinin, Filistin’in tutumuna destek veren bir güç olmasını umduklarını dile getirdi. Şeyh, Fetih hareketi ve Filistin Kurtuluş Örgütü’nden (FKÖ) bir heyetin, gelecek hafta Gazze’ye gideceğini ve Hamas ile İslâmî Cihad hareketleriyle görüşeceğini belirtti. AA

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