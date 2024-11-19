Filistin: Katliamın sorumlusu ABD yönetimi

Filistin, sonuncusu Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya’da düzenlenen bombardıman olmak üzere İsrail’in bölgede devam eden “katliamlarından” ABD yönetiminin sorumlu olduğunu belirtti.

Filistin resmî ajansı WAFA’da yer alan habere göre, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail’in Beyt Lahiya’da zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı binayı hedef alan son bombardımanı başta olmak üzere düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Ebu Rudeyne, ABD yönetiminin, işledikleri suçların cezasından kaçmaları ve uluslararası meşruiyet kararlarına meydan okumaları konusunda İsrail makamlarına siyasî bir kalkan sağladığını belirtti. Filistinli yetkili, İsrail makamlarının ABD’nin devam eden siyasî, malî ve askerî desteğini, “çok sayıda kişinin ölümüne yol açan soykırım niteliğindeki katliamlara dönüştürdüğünü” kaydetti. Ebu Rudeyne, şiddet ve istikrarsızlık sarmalının büyüyerek tüm bölgeyi ateşe atma riski oluşturacağı konusunda uyarıda bulundu.

Ses verin

Hamas, İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya’da yer alan bir binayı hedef aldığı ve 50 Filistinlinin ölümüne yol açan saldırının ardından açıklama yaptı. İsrail ordusunun Beyt Lahiya’da çoğu çocuk onlarca Filistinliyi öldürmesinin, savunmasız sivilleri hedef aldığı soykırım ve intikam saldırılarını yoğunlaştırdığı anlamına geldiği vurgulanan açıklamada, tüm bunların dünyanın gözü önünde olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Uluslararası toplum, BM, Arap ve Müslüman ülkelerin hükümetlerinden İsrail’in işlediği bu suçlar karşısında sergilenen sessiz ve aciz tutumu kırmalarını istiyoruz. Gazze Şeridi’nin kuzeyi başta olmak üzere bölgede devam eden katliamların durdurulması, tüm bölgelere yayılan sivillere yönelik kuşatmanın ve açlık savaşının da kırılması için acilen harekete geçilmesini istiyoruz.”

***

Vahşetin son bilançosu: 43 bin 846

Gazze’deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne 408 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği “6 katliamda” 47 kişinin öldüğü, 139 kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 43 bin 846’ya, yaralı sayısının da 103 bin 740’a yükseldiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.