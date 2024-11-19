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19 KASIM 2024 SALI - YIL: 55

Filistin: Katliamın sorumlusu ABD yönetimi

19 Kasım 2024, Salı 18:08
Filistin, sonuncusu Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya’da düzenlenen bombardıman olmak üzere İsrail’in bölgede devam eden “katliamlarından” ABD yönetiminin sorumlu olduğunu belirtti.

Filistin resmî ajansı WAFA’da yer alan habere göre, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail’in Beyt Lahiya’da zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı binayı hedef alan son bombardımanı başta olmak üzere düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Ebu Rudeyne, ABD yönetiminin, işledikleri suçların cezasından kaçmaları ve uluslararası meşruiyet kararlarına meydan okumaları konusunda İsrail makamlarına siyasî bir kalkan sağladığını belirtti. Filistinli yetkili, İsrail makamlarının ABD’nin devam eden siyasî, malî ve askerî desteğini, “çok sayıda kişinin ölümüne yol açan soykırım niteliğindeki katliamlara dönüştürdüğünü” kaydetti. Ebu Rudeyne, şiddet ve istikrarsızlık sarmalının büyüyerek tüm bölgeyi ateşe atma riski oluşturacağı konusunda uyarıda bulundu.

Ses verin

Hamas, İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya’da yer alan bir binayı hedef aldığı ve 50 Filistinlinin ölümüne yol açan saldırının ardından açıklama yaptı. İsrail ordusunun Beyt Lahiya’da çoğu çocuk onlarca Filistinliyi öldürmesinin, savunmasız sivilleri hedef aldığı soykırım ve intikam saldırılarını yoğunlaştırdığı anlamına geldiği vurgulanan açıklamada, tüm bunların dünyanın gözü önünde olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Uluslararası toplum, BM, Arap ve Müslüman ülkelerin hükümetlerinden İsrail’in işlediği bu suçlar karşısında sergilenen sessiz ve aciz tutumu kırmalarını istiyoruz. Gazze Şeridi’nin kuzeyi başta olmak üzere bölgede devam eden katliamların durdurulması, tüm bölgelere yayılan sivillere yönelik kuşatmanın ve açlık savaşının da kırılması için acilen harekete geçilmesini istiyoruz.”

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Vahşetin son bilançosu: 43 bin 846

Gazze’deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne 408 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği “6 katliamda” 47 kişinin öldüğü, 139 kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 43 bin 846’ya, yaralı sayısının da 103 bin 740’a yükseldiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

 

AA

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  • S.topuz

    19.11.2024 20:07:35

    "ZULME RIZA ZULÜMDÜR, KÜFRE RIZA KÜFÜRDÜR!" 😭😭😭🙌🌹🤲🌹❤☝️🌙🕋🕊🕊🕊🌍🇪🇺🕋🇹🇷🇩🇪🇵🇸🇵🇸🇵🇸 Eeey Âlem-i İNSANLIK, Eeeeey Âlem-i İslâm, Eeeeey NATO-OTAN, utan utan! Eeeeey AB, Eeeeey BM, Eeeeey ABD, Eeeey İngiltere, Eeeeey Almanya, Eeeeey Fransa, vd.! Daha ne zamana kadar seyredecek ve Bomba ve Silâh sevkedecek ve bekliyeceksiniiiizzz?.. Daha ne kadar MÂSUM ve SAVUNMASIZ İNSANLAR'ın katledilmesi lâzım?! Yetmedi miiii? Yuuuh! Yuuuuh! Yine Yuuuuuuuuuhhhhh! ZÂLiMLER, KÂTiLLER, KÂFiRLER ve MÜNÂFIKLAR için yaşasın CEHENNEM ve Esfel-i SÂFİLÎN! "Es Sabru miftahul FEREC!" "Lâ tehzen, İnnallahe meanâ! " "Allâhü veliyyüllezîne emenü!" 😥😭😪😡😤☝️🌙😥😭😪😡😤🕊🕊🕊🌍🇪🇺🕋🌏🇹🇷🌎🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸

  • S.topuz

    19.11.2024 20:05:54

    "Allahü veliyyüllezîne amenü!" "Allah c.c iman edenlerin dostudur!" "La tehzen, innallahe meana! Üzülme, muhakkak ki Allah (c.c) bizimle BERABERDIR! "Vallahü alâ külli şeyin GADÎR!" "Allah'ın c.c gücü her şeye yeter!" ALLAHÜEKBER, ALLAHÜEKBER! Allah c.c her şeyden ve herkesten daha BÜYÜKTÜR! "Allah'ü yütimmi NURİHİ, velev kerihel KAFİRUN!" "Allah c.c NUR'unu tamamlayacaktır, KÂFİRLER istemese de." اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنْ فِتْنَةِ اٰخِرِ الزَّمَانِ ٭ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنْ فِتْنَةِ الْمَس۪يحِ الدَّجَّالِ وَ السُّفْيَانِ ٭ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ الضَّلَالَاتِ وَ الْبِدْعِيَّاتِ وَ الْبَلِيَّاتِ ٭ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنْ شَرِّ النَّفْسِ الْاَمَّارَةِ ٭ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنْ شُرُورِ النُّفُوسِ الْاَمَّارَاتِ الْفِرْعَوْنِيَّةِ ٭ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنْ شَرِّ النِّسَٓاءِ .. "İnnallahe meassabirîn." Allah c.c Sabreden ve müsbet hareket ederek HAK ve HUKUKUNU MÜDAFAA EDENLERLE BERABERDİR! ZALİMLER ve KATiLLER, MÜNAFIKLAR için yaşasın CEHENNEM!🌷🤲🌷😭🌙☝️🕊🌍🇪🇺🇵🇸

  • İpek

    19.11.2024 18:33:24

    Amerika dünyayı sömurdu doymadı .Ortadoğu'yu mahfetti.. İsrail'e destek vererek izlediği politika çok yanlış ortalık yangın yeri .Bu savaş artık bitmeli.Devletimizin Filistin'e yaptığı yardımları destekliyorum inşallah faydalı oluyordur .Daha fazlasını yapabilmeyi diliyorum.Allah devletimize milletimize ferah ve rafah nasip eylesin inşallah 🤗🤗Amerika dünyanın üzerine çökmüş bir musibettir...

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